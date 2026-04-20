Україна може відновити роботу нафтопроводу 'Дружба' вже незабаром: у Bloomberg назвали дату

Орбан раніше заявив, що не припинить блокувати кредит для України, доки не буде відновлено постачання нафти трубопроводом.

Україна планує відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" вже 21 квітня. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, на 21 квітня заплановані технічні випробування нафтопроводу. Зазначається, що це рішення відкриє шлях для розблокування Європейським Союзом кредиту Україні в розмірі 90 млрд євро.

В агентстві нагадали, що раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який йде у відставку, заявив, що не припинить блокувати кредит для України, доки не будуть відновлені поставки нафти трубопроводом "Дружба".

Крім того, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також дав зрозуміти, що може спробувати перешкодити наданню кредиту Україні через призупинення транзиту нафти трубопроводом. Більше того, він звинуватив президента України Володимира Зеленського в навмисному затягуванні ремонту нафтопроводу "Дружба", однак український уряд спростував ці звинувачення.

Мадьяр закликав Зеленського відкрити нафтопровід "Дружба"

Раніше майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадьяр звернувся до України із закликом відновити роботу нафтопроводу "Дружба". Він підкреслив, що "не піддасться на шантаж".

Мадьяр заявив, що українська сторона повинна відкрити нафтопровід, якщо для цього є технічна можливість. Він розраховує, що відновлення транзиту нафти може відбутися вже найближчими днями.

