Зараз необхідні рішучі дії з боку урядів європейських держав щодо повної відмови від російських енергоносіїв.

Електроенергія з України допоможе Європейському союзу замістити 17% експорту російського газу.

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник під час виступу на 25-й конференції Gazterm-2022 у Польщі.

Зазначається, що Україна надала свої пропозиції до стратегії європейської стратегії зі зниження споживання російського газу - REpowerEU, які передбачають практичні кроки щодо використання експортних потужностей української енергосистеми.

Україна також може допомогти європейським країнам позбутися залежності від російських енергоносіїв завдяки експорту електроенергії.

"За нашими оцінками, електроенергія з України може замістити близько 17% російського газу, що експортується до ЄС", - сказав Колісник.

Заступник міністра наголосив, що зараз необхідні рішучі дії з боку урядів європейських держав щодо повної відмови від російських енергоносіїв.

"Нова REpowerEU-стратегія повинна надавати чіткі рішення у трьох аспектах: як замінити російську енергію, як припинити російський контроль над енергетичними активами в Європі та як гарантувати, що така ситуація більше не повториться", - сказав Колісник.

Зазначається, що Україна залишається надійним партнером Європи в сфері енергетики і готова зробити суттєвий внесок у надійність постачання природного газу у європейські країни, зокрема, завдяки потужним підземним сховищам обсягом 31 млрд куб. м. Україна готова запропонувати близько половини від цих потужностей європейським компаніям для сезонних або стратегічних запасів газу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня ЄС ухвалив план відмови від російського газу, який передбачає, що вже до кінця 2022 року можна буде замінити 100 млрд кубометрів, або 2/3, природного газу з Росії.

16 березня НЕК "Укренерго" разом з європейськими колегами завершила об’єднання вітчизняної та європейської енергосистем. Це означає, що Україна – "в енергетичному ЄС".

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