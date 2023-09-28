Коли підрядник запропонував ремонт турбін на 300 млн гривень дешевше, в "Енергоатома" дивним чином закінчилось фінансування.

Оператор всіх атомних електростанцій України держкомпанія НАЕК "Енергоатом" не встигне відремонтувати енергоблок №2 Хмельницької АЕС, щоб той працював взимку на повну потужність.

Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Телеграм-каналі, компанія скасувала тендер, бо підрядник запропонував занадто низьку ціну за виконані роботи.

В опалювальному сезоні 2023-2024 років енергоблок №2 ХАЕС буде працювати не на повну потужність, замість 1000 МВт він буде генерувати тільки 830-850 МВт.

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Железняк пояснив, що так відбуватиметься через те, що турбіну енергоблока потрібно відремонтувати. "Енергоатом" ще 30 березня оголосив тендер на суму 580 млн грн очікуваної вартості робіт. На тендер подалася державна компанія "Укренергомашини", запропонувавши за це 290 млн грн, тобто на 300 млн грн менше.

"Енергоатом" починає крутитися змінювати щось, коротше "Укренергомашини" тричі звертається до АМКУ зі скаргами на дискримінаційні умови тендеру. І доводить свою правоту. В результаті 21 вересня, не дивлячись на колосальну потребу в ремонті турбіни, "Енергоатом" їх скасовує. Причина - відсутнє фінансування", - обурюється депутат.

При цьому, варто нагадати, що ще пару місяців тому "Енергоатом" готовий був заплатити більше 281 млн грн за електроавтобуси, тендер тричі переносився, але так і не відбувся через суспільний резонанс.

Крім того, нещодавно в мережі з’явився договір, згідно з яким "Енергоатом" закупив картриджі для принтерів на суму більше трьох мільйонів гривень. При цьому, ціни деяких канцелярських приладів у декілька разів перевищували розцінки в інтернет-магазинах.

"Мені треба пояснювати, що пішло не так в цій схемі і чому в результаті тендер скасували, коли поставили суму на 300 млн менше? Чи самі здогадаєтесь? Ось де головна магія відбувається. Тому і так дивно виглядає, коли на таких об’ємах ще і "зусилля" на картриджі та беруші вони знаходять", - додав Железняк.

Скандали з "Енергоатомом"

Варто зазначити, що останнім часом у ЗМІ потрапляє все більше документів, у яких державна компанія "Енергоатом", яка скаржилась не нестачу коштів і необхідність перегляду тарифів для населення, відверто задирає ціни при закупівлях товарів та послуг.

Видання "Наші гроші" пише, що "Енергоатом" вдвічі задрав ціни на бетон для проекту по переробці радіоактивних відходів на 168 млн грн.

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