Україна розглядає варіант зупинки атомної станції.

Погіршення ситуації з електроживленням Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) може призвести до аварії на об’єкті.

Про це під час брифінгу заявив в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання України – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков.

Так, зараз ЗАЕС втратила зв’язок з енергомережею України, тож станція змушена виробляти електроенергію для власних потреб самостійно.

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"Але подальше погіршення ситуації, подальша відсутність живлення від зовнішнього джерела електропостачання призведе до того, що ми будемо вимушені експлуатувати резервні дизельні електростанції, а запаси дизельного палива в умовах війни дуже складно поповнювати. Адже необхідно 4 цистерни дизельного палива на добу", - розповів Коріков.

Він зазначив, що потенційно може статися так, що дизель закінчиться і це призведе до аварії з пошкодженням активної зони реакторів і викидом радіоречовин у навколишнє середовище.

"Це матиме не лише наслідки для території України, але і однозначно матиме транскордонні наслідки", - підкреслив Коріков.

Тож, за словами головного держінспектора з ядерної та радіаційної безпеки, на ЗАЕС необхідно провести демілітаризацію, деокупацію, відновлення електричного постачання і постачання дизпалива. А також подальші дії з повернення станції у безпечний стан.

За його інформацією, Україна розглядає варіант зупинки Запорізької атомної електростанції.

"Якщо виникнуть відповідні умови, які потребуватимуть зупинки станції, то станція, енергоблок №6, буде зупинена", - підсумував Коріков.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. У серпні окупанти періодично обстрілювали атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС.

2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі. Також Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.

За результатами роботи у звіті місія МАГАТЕ заявила, що існує "негайна необхідність у вжитті тимчасових заходів" для уникнути аварії на ЗАЕС.

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