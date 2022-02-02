Обсяг експорту впав на 41,3% в річному вираженні.

За підсумками січня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу в країни далекого зарубіжжя.

Про це повідомляє прес-служба "Газпрому".

Обсяг експорту впав на 41,3% в річному вираженні — до 11,4 млрд кубометрів.

У той же час поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибіру" ростуть. Крім того, збільшився експорт в окремі європейські країни: в Болгарію — на 20,6%, в Боснію і Герцеговину — на 12,9%.

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За даними Gas Infrastructure Europe, на 30 січня обсяг активного газу в європейських підземних сховищах — на 27,2% (на 14,2 млрд куб.м) менше торішнього рівня. Відібрано вже 81% від обсягу газу, закачаного в літній період.

Обсяг активного газу в європейських сховищах на 30 січня становив всього 38,1 млрд куб.м, що на 2,7 млрд куб. м нижче історичних мінімальних значень на цю дату.

Ситуація з газом в Україні:

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

28 січня 2022 року прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на кінець січня 2021 року становили 21,2 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

1 лютого Україна вперше почала фізичний імпорт газу з Угорщини. Цей напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і в разі відсутності транзиту.

1 лютого 2022 року "Газпром" у два рази збільшив транзит газу через територію України, до 107 млн куб.м. на добу.

Ситуація з газом в Європі: