За підсумками січня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу в країни далекого зарубіжжя.
Про це повідомляє прес-служба "Газпрому".
Обсяг експорту впав на 41,3% в річному вираженні — до 11,4 млрд кубометрів.
У той же час поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибіру" ростуть. Крім того, збільшився експорт в окремі європейські країни: в Болгарію — на 20,6%, в Боснію і Герцеговину — на 12,9%.
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За даними Gas Infrastructure Europe, на 30 січня обсяг активного газу в європейських підземних сховищах — на 27,2% (на 14,2 млрд куб.м) менше торішнього рівня. Відібрано вже 81% від обсягу газу, закачаного в літній період.
Обсяг активного газу в європейських сховищах на 30 січня становив всього 38,1 млрд куб.м, що на 2,7 млрд куб. м нижче історичних мінімальних значень на цю дату.
Ситуація з газом в Україні:
- Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.
- 28 січня 2022 року прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.
- Запаси газу в українських підземних сховищах станом на кінець січня 2021 року становили 21,2 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.
- 1 лютого Україна вперше почала фізичний імпорт газу з Угорщини. Цей напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і в разі відсутності транзиту.
- 1 лютого 2022 року "Газпром" у два рази збільшив транзит газу через територію України, до 107 млн куб.м. на добу.
Ситуація з газом в Європі:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.
- 24 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали з 2,1 тис.дол. до 1,3 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 28 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали до 1151 доларів за тисячу кубометрів.
- 13 січня 2022 року російський "Газпром" заявив про те, що більш ніж половину газу, закачаного в підземні газові сховища Європи, вже підняли на поверхню.