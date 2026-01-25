Відключення світла в Україні 26 січня: коли не буде електроенергїі в понеділок

Ситуація в енергосистемі може змінитись в будь-який момент.

В понеділок, 26 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. При цьому для промисловості знову діятимуть обмеження потужності.

В "Укренерго" повідомили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - вказано в повідомленні.

Енергетики вчергове закликали користатися електроенергією ощадливо і не вмикати одразу кілька потужних приладів, щоб не спричинити нове знеструмлення.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

В Україні спостерігається напружена ситуація з електроенергією після серії масштабних ударів РФ по енергетичних об'єктах. У багатьох областях запроваджено графіки погодинних відключень світла.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що Росія в ніч на 24 січня вчергове атакувала київські ТЕЦ, а також ключові високовольтні вузли, які зокрема розташовані довкола столиці. За його словами, ускладнюють ситуацію критичні пошкодження, завдані в результаті попередніх російських атак.

При цьому гендиректор YASNO Сергій Коваленко вважає, що Росія зможе може повністю знеструмити Київ, але для цього повинні зійтися багато факторів.

