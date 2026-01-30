Опубліковано графіки на 31 січня: скільки годин не буде світла

Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Завтра, 31 січня, в усіх регіонах України графіки відключень світла та обмеження потужності для промисловості будуть застосовуватися протягом усієї доби, повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що причиною запровадження заходів обмеження є наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У компанії підкреслили, що ситуація в енергосистемі може змінитись і порадили дізнаватися актуальну інформацію з цього приводу на сторінках відповідного обленерго.

Крім того, енергетики вчергове закликали українців споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Як писав УНІАН, 29 січня російський обстріл об’єктів енергетичної інфраструктури спричинив знеструмлення абонентів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

З опівночі 29 січня столиця перейшла на тимчасові графіки відключень електроенергії. Для кожного будинку в Києві було створено окремий графік.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп заявив, що він особисто звернувся до диктатора РФ Володимира Путіна з проханням на цілий тиждень утриматися від завдання ударів по Києву та ряду інших міст, на що той нібито погодився.

30 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники переорієнтували завдання ударів по українській логістиці. Минулої ночі ударів по об’єктам енергетики не було.

