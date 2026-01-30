Цієї ночі РФ не била по енергетиці, але зосередилась на іншій цілі, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російські загарбники переорієнтували завдання ударів по українській логістиці. Минулої ночі ударів по об’єктам енергетики не було.
Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook за підсумками спеціальної селекторної наради щодо ситуації в регіонах України та відновлювальних роботах.
"За минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах, але ще вчора вдень були ураження саме енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці", - наголосив Зеленський.
Також, як зазначив президент, тривають російські удари дронами по звичайній забудові в містах. "Було застосування і балістичної ракети проти Харківщини – пошкоджено склади звичайного цивільного виробництва, і це американська компанія", - додав глава держави.
Ситуація в областях
Крім того, у Запоріжжі "шахеди" вдарили по одному з районів міста. Майже цілодобово тривають удари FPV-дронів по Херсону, по містах Дніпровщини, і найбільше по Нікополю. Складна ситуація в прикордонні Чернігівщини, Сумщини, Харківщини.
Також відбулася доповідь по Донеччині. Ще окремо розглядалася ситуація в Черкаській області. "Потрібно зробити значно більше, щоб гарантувати людям базові потреби, і особливо для будинків з електроопаленням", - заявив Зеленський.
Ситуація в Києві
Як зазначив президент, додаткові сили залучаються для Києва. "Станом на цей ранок було 378 багатоповерхових будинків без опалення", - повідомив президент.
Завдання щодо посилення захисту між Херсоном і Запоріжжям
"Окремі завдання – для міністра оборони України та командувача Повітряних сил ЗСУ щодо розбудови захисту від дронів по лінії між Херсоном і Запоріжжям. Торік були відповідні рішення Ставки, які на сьогодні реалізовані тільки частково. Доручив провести відповідну перевірку та представити заходи реагування", - повідомив Зеленський.
Енергетичне перемирʼя - що відомо
Як повідомляв УНІАН, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що звернувся до ініціатора війни Володимира Путіна з проханням не бити по Києву та іншим українським містам впродовж тижня.
Своєю чергою, як зазначив Зеленський, про припинення ударів по енергетиці говорилося на тристоронніх переговорах України, США та Росії в Абу-Дабі 23-24 січня. Він висловив сподівання, що відповідні домовленості будуть виконуватися.
Як сьогодні, 30 січня, заявили в Кремлі, Росія погодилася не бити по українській енергетиці лише до 1 лютого.
За прогнозами синоптиків, у період 1-3 лютого в Україні очікується значне похолодання до мінус 30 градусів морозу.