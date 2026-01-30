Цієї ночі РФ не била по енергетиці, але зосередилась на іншій цілі, – Зеленський

Останні ураження об’єктів енергетики фіксувалися ще вчора вдень.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російські загарбники переорієнтували завдання ударів по українській логістиці. Минулої ночі ударів по об’єктам енергетики не було.

Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook за підсумками спеціальної селекторної наради щодо ситуації в регіонах України та відновлювальних роботах.

"За минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах, але ще вчора вдень були ураження саме енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці", - наголосив Зеленський.

Відео дня

Також, як зазначив президент, тривають російські удари дронами по звичайній забудові в містах. "Було застосування і балістичної ракети проти Харківщини – пошкоджено склади звичайного цивільного виробництва, і це американська компанія", - додав глава держави.

Ситуація в областях

Крім того, у Запоріжжі "шахеди" вдарили по одному з районів міста. Майже цілодобово тривають удари FPV-дронів по Херсону, по містах Дніпровщини, і найбільше по Нікополю. Складна ситуація в прикордонні Чернігівщини, Сумщини, Харківщини.

Також відбулася доповідь по Донеччині. Ще окремо розглядалася ситуація в Черкаській області. "Потрібно зробити значно більше, щоб гарантувати людям базові потреби, і особливо для будинків з електроопаленням", - заявив Зеленський.

Ситуація в Києві

Як зазначив президент, додаткові сили залучаються для Києва. "Станом на цей ранок було 378 багатоповерхових будинків без опалення", - повідомив президент.

Завдання щодо посилення захисту між Херсоном і Запоріжжям

"Окремі завдання – для міністра оборони України та командувача Повітряних сил ЗСУ щодо розбудови захисту від дронів по лінії між Херсоном і Запоріжжям. Торік були відповідні рішення Ставки, які на сьогодні реалізовані тільки частково. Доручив провести відповідну перевірку та представити заходи реагування", - повідомив Зеленський.

Енергетичне перемирʼя - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що звернувся до ініціатора війни Володимира Путіна з проханням не бити по Києву та іншим українським містам впродовж тижня.

Своєю чергою, як зазначив Зеленський, про припинення ударів по енергетиці говорилося на тристоронніх переговорах України, США та Росії в Абу-Дабі 23-24 січня. Він висловив сподівання, що відповідні домовленості будуть виконуватися.

Як сьогодні, 30 січня, заявили в Кремлі, Росія погодилася не бити по українській енергетиці лише до 1 лютого.

За прогнозами синоптиків, у період 1-3 лютого в Україні очікується значне похолодання до мінус 30 градусів морозу.

Вас також можуть зацікавити новини: