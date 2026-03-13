Кожному сьомому українцю урізали зарплату: що буде з доходами у 2026 році

Половина опитаних роботодавців планує підвищення окладів у межах 11-20%.

За підсумками 2025 року 15% працівників українських компаній зазнали скорочень зарплат, що на 2% більше, ніж роком раніше. Проте у 2026 рік переважна більшість роботодавців увійшли із наміром або утримати зарплату на поточному рівні, або підвищити її.

Результати дослідження "Барометр ринку праці 2025. Прогнози на 2026 рік", проведеного компанією GRC.ua. які є у розпорядженні УНІАН, свідчать про те, що минулого року 61,6% роботодавців називали збереження конкурентної оплати праці одним з головних завдань.

"Причини цього прагматичні. Дефіцит кадрів, складність закриття вакансій і завищені очікування кандидатів змушують компанії віддавати перевагу утриманню чинних команд. Зарплата при цьому залишається одним з небагатьох інструментів, який усе ще працює у цій логіці. Саме тому підвищення оплати праці увійшло до трійки ключових пріоритетів бізнесу на 2026 рік", - ідеться у дослідженні.

Проте, попри бажання компаній зберегти конкурентний рівень зарплат своїм співробітникам, не всі змогли виконати цю стратегію на практиці. Як показало дослідження, кожен сьомий працівник українських компаній (15%) зіткнувся у 2025 році зі скороченням оплати праці.

Вхід у новий рік для більшості роботодавців виглядає обережно оптимістичним. 82,6% компаній заявили про намір підвищувати зарплати своїм співробітникам у 2026 році. Найбільш розповсюджені плани – помірне зростання. Половина опитаних роботодавців планує підвищення окладів у межах 11-20%. Ще майже 28% компаній говорять про символічне коригування – менш ніж на 10%. Відчутне зростання доходів на рівні 21-30% залишається переважно винятком на заплановане лише у 4,7% організацій.

Водночас не всі компанії готові до перегляду оплати праці. Майже 13% роботодавців планують залишити зарплати без змін. Ще більш показовим є інший факт: 4,7% компаній уже зараз визнають неминучість скорочення зарплат у 2026 році. Найчастіше про це йдеться у сферах FMCG, безпеки та охорони, виробництва, а також страхування – галузях, які гостро реагують на зміну споживчого попиту та витрат.

Бонусна частина доходів також не стане точкою зростання. Понад 79% роботодавців не планують змінювати преміальні виплати порівняно з 2025 роком. Серед тих, хто все ж готовий збільшувати бонуси, найбільше тих, хто запланував підвищення без різких фінансових ривків на 11-20%.

Зарплати в Україні – останні новини

Результати дослідження "OLX Робота" свідчать про те, що медіанна заробітна плата в Україні у січні 2026 року зросла майже на 94%, порівняно з довоєнним січнем 2022 року. Водночас кількість вакансій збільшилася на 13%, тоді як кількість відгуків на них скоротилася на 3,5%.

Середня зарплата штатних працівників по регіонах в Україні в січні 2026 року становила 27 975 грн, що на 9,5% менше, ніж у грудні минулого року. Як повідомила Державна служба статистики України, найвищий розмір середньої зарплати зафіксовано у Києві. Так, мешканці столиці у січні у середньому отримували 43 865 грн.

