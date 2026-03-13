Зеленський: Росія отримає $10 млрд на війну через послаблення санкцій від США

Наслідком такого рішення може стати збільшення "Шахедів" зокрема і в Ірану, зазначив президент.

Через тимчасове послаблення Сполученими штатами санкцій проти РФ, Москва може отримати додаткові 10 млрд доларів на війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Франції Емануелем Макроном.

"Я вважаю, що зняття санкцій призведе до посилення позиції Росії. Вона витрачає гроші від продажу енергоресурсів на зброю. І все це потім летить проти нас. Ми чуємо сигнали, що це для того, щоб стабілізувати ситуацію. Але на мій погляд, логіка зовсім інша", – сказав Зеленський.

Він додав, що РФ витрачає ці гроші на зброю, передусім БПЛА, які масовано атакують Україну.

"І як ми бачимо по доповідях розвідок, ці самі дрони застосовуються і проти сусідів Ірану, а також європейцях та американцях. Тому знімати санкції, аби потім на тебе прилітало більше дронів – на мій погляд, це не є правильним рішенням", – заявив президент.

Зняття санкцій з РФ: що відомо

Раніше стало відомо, що Вашингтон дозволив продаж російської нафти та нафтопродуктів, які були завантажені на кораблі до 12 березня. Повідомлялося, що такі дозволи будуть діяти до 11 квітня 2026 року.

Як зазначив міністр енергетики США Кріс Райт, йдеться не про зміну курсу Вашингтону щодо ізоляції РФ. А причиною таких дій він називає "тактичним маневром, зумовленим ситуацією на Близькому Сході".

Таке рішення Вашингтону вже розкритикував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він заявив, що таке рішення є "неправильним".

