Енергетична криза через війну в Ірані зміцнить позиції Китаю, – WP

Загострення ситуації на Близькому Сході та стрибок світових цін на нафту можуть несподівано зіграти на користь Китаю.

Поки багато економік стикаються з ризиками енергетичного шоку, Пекін виявляється краще підготовленим до можливих перебоїв у постачанні палива та зростання вартості енергоресурсів. Про це пише The Washington Post, аналізуючи наслідки конфлікту для світових енергетичних ринків.

Поточна напруженість навколо Ірану вже впливає на глобальну торгівлю нафтою. Особливе занепокоєння викликають можливі перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку – один із ключових енергетичних маршрутів світу, через який проходить значна частина міжнародних поставок нафти та скрапленого газу. Будь-які загрози цьому коридору традиційно викликають різкі коливання цін на світовому ринку.

На тлі цих ризиків Китай може опинитися в більш стійкому становищі порівняно з багатьма західними країнами. За останні роки Пекін активно диверсифікував свою енергетичну систему та вклав величезні кошти у розвиток альтернативних джерел енергії. У країні стрімко розширюється виробництво сонячної та вітрової енергії, а також гідроенергетика.

Відео дня

Одночасно Китай формував значні стратегічні запаси нафти та активно розвивав виробництво акумуляторів і електротранспорту. Це дозволяє економіці країни легше адаптуватися до стрибків цін на нафту та зменшує її вразливість перед перебоями поставок палива.

Експерти зазначають, що нинішня криза може стати своєрідним випробуванням для глобальної енергетичної системи. Якщо напруженість навколо Ірану збережеться або посилиться, ціни на нафту можуть продовжити зростання, що посилить інфляційний тиск на світову економіку.

При цьому наслідки можуть бути особливо відчутними для країн Європи та США, де вартість палива безпосередньо впливає на ціни на транспорт, промислове виробництво та споживчий ринок. У таких умовах держави, які заздалегідь інвестували в енергетичну диверсифікацію та альтернативні джерела енергії, отримують стратегічну перевагу.

Крім того, енергетична криза може зміцнити позиції Китаю і в геополітичному плані. Країна вже є найбільшим виробником обладнання для сонячної енергетики, акумуляторів та електромобілів. Зростання інтересу до альтернативної енергетики на тлі нестабільності нафтового ринку може додатково збільшити попит на китайські технології.

Аналітики відзначають, що поточна ситуація демонструє ширшу тенденцію: глобальні енергетичні кризи все частіше стають не тільки економічним викликом, але й фактором перерозподілу політичного впливу. В умовах нестабільності на нафтовому ринку країни з диверсифікованою енергетикою та розвиненою промисловістю отримують додаткові переваги – і Китай сьогодні виглядає однією з найбільш підготовлених економік до такого сценарію.

Енергетична криза на Близькому Сході

Аналітики стурбовані тим, що Іран, ймовірно, перейшов на китайську навігаційну систему BeiDou для наведення своїх ракет і дронів. Це може ознаменувати зміну парадигми в оборонних можливостях Тегерана.

Поставки сирої нафти та нафтопродуктів через Ормузьку протоку скоротилися з приблизно 20 млн барелів на добу до війни до мінімальних обсягів зараз. Через швидке заповнення сховищ країни Перської затоки вже скоротили загальний видобуток нафти щонайменше на 10 млн барелів на добу. За відсутності швидкого відновлення морських перевезень втрати поставок, ймовірно, будуть зростати.

Незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп обіцяє швидке припинення війни проти Ірану, видання Politico наводить п'ять причин, через які наслідки збережуться ще довго після закінчення бойових дій.

Вас також можуть зацікавити новини: