Nvidia заявила, що їхні майбутні відеокарти будуть у мільйон разів швидше за нинішні

Корпорація Nvidia заявила, що майбутні покоління ігрових відеокарт зможуть прискорити трасування променів до 1 000 000 разів у порівнянні з відеокартами на архітектурі Pascal (серія GTX 10). Такий стрибок стане можливим завдяки вдосконаленим алгоритмам рендерингу та технологіям ШІ, передає Wccftech.

На конференції GDC 2026 представники Nvidia продемонстрували дорожню карту апаратного забезпечення для трасування променів. За останні 10 років компанія вже досягла приросту продуктивності трасування шляху в 10 000 разів – від відеокарт на архітектурі Pascal до сучасних рішень на базі Blackwell.

З усім тим виробник вважає, що цього недостатньо для досягнення фотореалістичного рендерингу в реальному часі, і збирається ще щільніше інтегрувати ШІ-прискорювачі та RTX-технології в майбутні покоління GPU. Наступним великим кроком стане архітектура Rubin, яка з'явиться орієнтовно у 2027-2028 роках.

Такі поліпшення повинні дозволити трасуванню променів у відеоіграх виглядати ближче до якості кінематографічної графіки, одночасно зберігаючи ігрову продуктивність на високому рівні.

За словами компанії, ігрові відеокарти майбутнього будуть у мільйон разів швидшими за сучасні GPU у ретрейсингу та трасування шляху.

Згідно зі свіжим звітом, Nvidia захопила майже весь ринок відеокарт: понад 94% дискретних графічних карт, які продаються для настільних комп'ютерів, постачає саме Nvidia. Частка AMD впала до 5%, а продажі Intel виявилися фактично нульовими.

У найближчі роки великих релізів на ринку відеокарт не очікується. За чутками, GPU наступного покоління затримаються до 2028 року. В умовах дефіциту пам'яті обидві компанії зосередяться на поставках RTX 5000 і Radeon RX 9000 відповідно.

