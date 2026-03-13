'Джина випустили з пляшки': завдяки Трампу, Путін каже світу, що був правий, - Sky News

Росія тепер може переконливо говорити, що без неї світова економіка не виживе.

Авантюрна війна Дональда Трампа з Іраном призвела до хаосу на світових нафтових ринках, що зрештою зіграло на руку Росії та, ймовірно, продовжить грати далі. Про це пише московський кореспондент британського мовника Sky News Айвор Беннетт.

На думку журналіста, Білий дім насправді сам досі не усвідомлює (або ж тільки робить вигляд), що нещодавнє пом’якшення санкцій проти Росії матиме далекосяжні наслідки. Окрім того, що Росія вже отримує несподівані додаткові мільярди доларів від продажу нафти, послаблення санкційного зашморгу, ймовірно, є точкою розвороту ще й у дипломатичному плані.

На думку Беннетта, ця ситуація повертає російську нафту в гру і створює подальший розкол в НАТО, оскільки Європа, як і раніше, категорично проти пом’якшення санкцій. Крім того, це допомагає Кремлю підкреслити свою правоту та донести до світової громадськості, що Путін весь цей час мав рацію – що світ потребує Росії.

На підтвердження цієї тези британський журналіст наводить заяву спецпосланця Путіна з питань інвестицій Кирила Дмитрієва. Цими днями він написав у своєму Telegram, що послабленням санкцій США "фактично визнають очевидне: без російської нафти світовий енергетичний ринок не може залишатися стабільним".

"Москва явно сподівається, що це означає, що джин санкцій вже випущений з пляшки. Залежно від напрямку руху цін на нафту, це цілком може бути правдою", – пише британський журналіст.

Росія заробляє на війні в Ірані

Як писав УНІАН, війна Трампа з Іраном рятує бюджет Росії від дефіциту. За підрахункам західних оглядачів, кожен новий день війни на Близькому Сході приносить у бюджет Росії додаткові 150 мільйонів доларів. До кінця березня таким чином може "накрапати" до 5 мільярдів доларів.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що позапланові заробітки Росії можуть бути ще вищими – до 10 мільярдів.

