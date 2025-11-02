Фахівці вже займаються розвʼязанням проблеми, зазначив Вадим Філашкін.

Через російські удари по українській енергетиці знеструмлена вся Донецька область. Про це в своєму Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Вся Донеччина - знеструмлена. Через ворожі удари по інфраструктурі в національній електромережі почалися аварійні відключення. Фахівці вже займаються вирішенням проблеми. Щойно це буде можливо, електропостачання в області буде відновлене", - написав він.

Російські атаки: важливі новини

У ніч проти 2 листопада російські окупанти атакували низку областей України. Зокрема на Одещині під атакою опинився Ізмаїльський район. Наразі відомо про двох загиблих, ще троє людей постраждали.

Відео дня

Також окупанти атакували Запоріжжя ракетами. Під атакою опинилася енергетична інфраструктура України. Через обстріл залишаються знеструмленими 11434 абонентів, повідомили в ОВА.

На тлі атаки РФ Укрзалізниця повідомила про зміни в графіку руху потягів на Дніпропетровщині та Донеччині. Також там зазначили, що місцева влада організувала альтернативи у вигляді автоперевезення.

