Удари РФ зачепили Молдову: 'Укренерго' Кишиневу з ремонтом важливої ЛЕП

Кишинев запровадила надзвичайний стан в енергетиці.

"Укренерго" допоможе Кишиневу відновити ключові лінії електропередачі між Румунією та Молдовою "Ісакча-Вулканешти", яка постраждала внаслідок атаки Росії на Україну. Про це повідомив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту у Facebook.

"Є обірвані провідники, які компанія "Укренерго" допоможе нам відремонтувати, і, як було сказано вчора ввечері в парламенті, роботи триватимуть від п'яти до семи днів", - сказав міністр.

За його словами, 23 березня 2026 року приблизно о 19:15 через російські атаки по території України постраждала енергетична інфраструктура Молдови. В результаті атаки кількох дронів постраждала лінія "Ісакча-Вулканешти". Він підкреслив, що ці події спричинили необхідність введення надзвичайного стану в енергетиці краъни.

Росія продовжує систематично атакувати українську енергетику. Так, в ніч проти 24 березня відбулася чергова масована атака, внаслідок якої шість областей України частково залишилися без світла. Після однієї з попередніх атак ворога, за даними ЗМІ, відбулося відключення лінії "Ісакча – Вулканешти".

24 березня Молдова запровадила надзвичайний стан в енергетиці на 60 днів після відключення ЛЕП "Ісакча -Вулканешти" через атаку Російської Федерації на Україну. Відповідне рішення ухвалив уряд країни. У цей період громадян закликали економно використовувати електроенергією.

