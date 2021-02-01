Україна 1 лютого почала здійснювати імпорт електроенергії з Росії.

Україна 1 жовтня 2019 року відновила комерційний імпорт електроенергії з Росії.

Читайте такожВіялових відключень світла наразі не передбачається - ВітренкоПро це свідчать дані Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E.

Згідно з даними системи, 1 лютого, з 12:00 до 15:00, а також з 20:00 до 21:00 планується постачати по 200 МВт-год. щогодини. З 21:00 до 23:00 цього ж дня буде постачатися по 100 МВт-год щогодини.

За даними добових аукціонів ПрАТ "НЕК "Укренерго", поставки здійснюватиме ТОВ "ОНК-ГРУП".

Ця ж компанія 2 лютого здійснюватиме поставки уже 300 МВт-год щогодини. Відбуватиметься це в часовому проміжку з 12:00 до 15:00, а також з 20:00 до 21:00. З 21:00 до 23:00 2 лютого компанія постачатиме по 200 МВт-год. щогодини.

Що цьому передувало

Уряд скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год від 1 січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 гривні за кВт-год.

Окрім того, була скасована пільга в 90 копійок за перші 3000 кВт-год за використання електрики для опалювання.

Тариф 1,68 гривні/кВт почав діяти вже для всієї електроенергії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН