Санкції Європи набудуть чинності 5 грудня, після чого блоку доведеться майже повністю припинити морський імпорт.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну санкції, пов'язані з російською нафтою, змінюють світову торгівлю.

Як повідомляє Bloomberg, компанії, що займаються нафтовими танкерами, отримують різкий прибуток, уточнюючи при цьому, що щоденний прибуток найбільших супертанкерів галузі в п'ятницю, 18 листопада, досяг 99 628 доларів США, що вчетверо перевищує середній показник за останні чотири роки на еталонному маршруті ринку.

Як йдеться в матеріалі, Європа десятиліттями була головним покупцем російської нафти, проте в наступному місяці набуде чинності нафтове ембарго та обсяги покупки вже починають скорочуватися. Відповідно ці вантажі прямують до Азії, через що кораблі пливуть на тисячі миль далі, підвищуючи важливий аспект попиту.

Відео дня

Згідно з даними Clarkson Research Services Ltd, підрозділу найбільшого у світі суднового брокера, ключовий галузевий показник, який дорівнює обсягу перевезеного вантажу, помноженому на відстань, яку він проходить, в цьому році зросте на 4,3%.

Війна в Україні та ситуація з нафтою:

31 травня 2022 року лідери країн ЄС досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти.

Санкції Європи набудуть чинності 5 грудня, після чого блоку доведеться майже повністю припинити морський імпорт, що призведе до поглиблення хаосу на торгових шляхах.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Євросоюзу до кінця поточного року.

Станом на 14 вересня доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. ЄС встановив поступовий перехідний період введення санкцій на імпорт і транзит російських нафтопродуктів, який повинен завершитися в лютому наступного року.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США можуть обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель.

За підсумками вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

Вас також можуть зацікавити новини: