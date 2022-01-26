25 січня 2022 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що НАК "Нафтогаз України" має намір відновити імпорт газу в разі необхідності.

Опалювальний сезон в Україні проходить стабільно, запасів газу і вугілля достатньо, щоб впевнено його завершити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Січень добігає кінця. Ми можемо констатувати, що опалювальний сезон в умовах світової енергетичної кризи проходить стабільно. Ми не применшуємо виклики, які стоять перед нами, але розуміємо, як цим викликам протидіяти", - сказав він.

Також Шмигаль додав, що запаси вугілля на складах ТЕЦ і ТЕС зросли до 800 тисяч тонн, крім того, законтрактовано доставку вугілля десятьма суднами класу Panamax. У підземних газових сховищах на сьогодні є 11,5 мільярда кубометрів блакитного палива.

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За словами прем'єра, запасів газу і вугілля достатньо, щоб впевнено завершити опалювальний сезон.

Запаси газу:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Станом на 2 січня 2022 року запаси природного газу у підземних сховищах України становили 13,54 млрд кубометрів з максимальної ємності 31 млрд куб. м.

25 січня 2022 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що НАК "Нафтогаз України" має намір відновити імпорт газу в разі необхідності.

Імпорт газу: