Середня ціна на скраплений газ по країні становить 30,09 грн/л.

Середня ціна на скраплений газ за вихідні у мережах АЗС знизилася на 30 копійок - до 30,09 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

У мережі Shell продукт здешевшав на 60 копійок, до 28,99 грн/л, на станціях KLO - на 40 копійок, до 29,27 грн/л.

На 2 гривні знизила ціну мережа "Нефтек", до 29,99 грн/л. У мережах "Авантаж 7" та Motto автогаз здешевшав на 1 гривню, до 27,95 й 29,37 грн/л відповідно.

Разом з тим мережі Prime та SOCAR відкорегували ціни у межах 0,5-1,13 гривень. Зараз автогаз там коштує 33, і 30,73 грн/л відповідно.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня рішенням Національного банку України офіційний курс долара було піднято на 25%, до 36,56 грн/дол.

Попри це, ціни на пальне в українських мережах АЗС мають усі шанси втриматися на поточному рівні.

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