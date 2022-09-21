Також Україна зацікавлена у залученні британського бізнесу до розвитку сфери газовидобутку в Україні.

Уряд Великої Британії через Світовий банк виділить Україні 500 млн доларів на закупівлю газу.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну за підсумками зустрічі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та прем’єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс у Нью-Йорку.

Зазначається, що у контексті диверсифікації джерел енергопостачання та підготовки до опалювального сезону прем’єр-міністри України та Великої Британії обговорили необхідність нарощування власного видобутку газу, зокрема в Україні.

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"Цінуємо готовність Великої Британії надати нашій державі наступний транш 500 млн доларів через Світовий банк на закупівлю газу. Ми зацікавлені також у залученні британського бізнесу до розвитку сфери газовидобутку в Україні. Розраховуємо, що уряд Великої Британії ухвалить необхідні рішення для страхування британського бізнесу в Україні від військових ризиків", — цитує прес-служба Шмигаля.

Як повідомляв УНІАН, раніше Шмигаль заявляв, що на початок жовтня у сховищах буде накопичено 15,5 млрд куб. м газу. Також є домовленості зі Сполученими Штатами Америки про виділення 2 мільярдів кубометрів газу.

Враховуюче суттєве падіння споживання газу через війну, такої кількості Україні має вистачити для проходження помірної зими, без довгих морозних днів.

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