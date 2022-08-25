Британія зобов’язується ділитися інженерним досвідом і надати новий пакет підтримки для відновлення інфраструктури.

Великобританія підписала з Україною історичну угоду, згідно з якою зобов’язується ділитися інженерним досвідом і надати новий пакет підтримки для відновлення пошкодженої війною інфраструктури.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури у Facebook.

Згідно з планом, Велика Британія погоджується надавати експертизу від престижних британських приватних організацій, а також передасть 5 автобусів для покращення мобільності українського населення та придбає обладнання для відновлення критично важливих маршрутів експорту зерна.

Окрім цього, британські партнери запропонують план з реконструкції аеропортної, злітно-посадкової та портової інфраструктури, а також працюватимуть з Міністерством інфраструктури України над можливістю навчання персоналу аеропортів, диспетчерів повітряного руху та авіаційної безпеки.

Як зазначив міністр транспорту Великобританії Ґрант Шеппс, згідно з пакетом підтримки "Укрзалізниці" обсягом 10 млн фунтів стерлінгів, буде придбано обладнання для ремонту мостів і облаштування тунелів та понад 120 контейнерів для транспортування зерна.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що пакет реконструкції для України буде більшим, ніж "план Маршалла", який допоміг відновити Західну Європу після Другої світової війни.

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