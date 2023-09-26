Москва як і раніше активно використовує європейську судноплавну галузь.

Росія як і раніше покладається на європейське судноплавство для транспортування своєї нафти, навіть попри те, що поставки перевищують цінові обмеження країн "Великої сімки".

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на Центр досліджень енергетики та чистого повітря, що базується в Гельсінкі, приблизно дві третини російської нафти та нафтопродуктів перевозяться суднами, які застраховані або належать країнам, які застосовують цінові обмеження, введені "Великою сімкою" та її союзниками.

Як йдеться в матеріалі, це показує, що Москва як і раніше активно використовує європейську судноплавну галузь.

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Обмеження було розроблено для того, щоб забезпечити надходження достатньої кількості нафти, одночасно обмежуючи доходи Кремля. Однак Росія не тільки продовжує використовувати західні судна, але і сформувала так званий тіньовий флот танкерів, що діють за межами юрисдикції країн, які вводять санкції.

За даними CREA, вони, як правило, перевозять нафту на більш короткі відстані, де той же обсяг потужності може забезпечити більший обсяг поставок. Як йдеться в матеріалі, близько трьох чвертей всіх рейсів тіньового флоту присвячені транспортуванню російської нафти.

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3 грудня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на експортовану Росією нафту на рівні 60 доларів США за барель. Однак цінова стеля не діє і Росія продовжує заробляти на експорті нафти рекордні суми.

25 вересня 2023 року повідомлялося про те, що Росія навчилася обходити стелю цін на нафту. Три чверті поставок російської нафти в серпні здійснювалися без західних страховок, які є головним важелем впливу на дотримання стелі цін $60 за барель.

Доходи Росії від експорту нафти в серпні 2023 року зросли до $17,1 млрд. Це найвищий рівень з жовтня 2022 року.

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