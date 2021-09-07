До Києва приїде спеціальний посланник США щодо "Північного потоку-2".

Росія запускатиме свій газопровід "Північний потік-2" без необхідної сертифікації, а Євросоюз не вводитиме санкції в разі його використання як методу тиску на Україну.

Про це заявила радник міністра енергетики Олена Зеркаль, повідомляє "Україна 24".

Вона зазначила, що Німеччина вже тепер відчуває газовий шантаж з боку Росії.

Читайте такожУ Путіна заявили про завершення будівництва "Північного потоку-2"

"Ситуація дуже складна і геополітично, і економічно, тому що зараз на собі відчувають цей газовий шантаж вже країни Європейського Союзу і насамперед Німеччина, яка проводить сертифікацію цієї труби. До кінця сертифікації потрібен якийсь час, і після цього Європейська комісія повинна схвалити цю сертифікацію. До кінця сертифікації газопровід не може працювати", - сказала Зеркаль.

Утім, зазначила вона, Росія планує запустити газогін, не чекаючи на завершення такої сертифікації.

"Про це та інше ми говорили в Вашингтоні, і наприкінці цього тижня продовжимо говорити в Києві. Оскільки до Києва приїжджає Амос Хохштайн, який є спеціальним посланником США, робота якого спрямована на забезпечення енергетичної безпеки в Європі і розв'язання проблем, пов'язаних із імплементацією спільної домовленості, досягнутої між Байденом і Меркель", - сказала Зеркаль.

При цьому вона висловила сумнів, що ЄС запроваджуватиме санкції проти Росії у випадку використання газопроводу як геополітичної зброї.

"Це буде визначати президент Байден, у якого в руках є всі інструменти для застосування санкцій. Жодна законодавча зміна, яка була прийнята і дала можливість застосовувати санкції, не була скасована. Тобто інструментарій в руках США. Розраховувати на те, що Європейський Союз вводитиме якісь санкції, на мій погляд, не варто, тому що повинна бути спільна позиція 27 членів ЄС. Цього досягти дуже складно, знаючи, наприклад, відносини Угорщини та Росії, які недавно були реалізовані в контракті з "Газпромом" на 15 років на досить особливих умовах", - сказала Зеркаль.

"Північний потік-2": що відомо

21 липня 2021 року США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проекту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

У липні повідомлялося, що Європейська комісія почала вивчати офіційний запит України про консультації у зв’язку домовленістю США та Німеччини стосовно завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Читайте такожУ "Нафтогазі" назвали умови, за яких "Північний потік-2" ніколи не запрацює

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Олександр Топчій