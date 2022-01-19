Прем'єр вважає, що енергосистема України працює стабільно.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінив поточні запаси вугілля і газу в Україні, необхідні для стабільного проходження опалювального сезону в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час сьогоднішнього засідання уряду.

"Більш ніж половина опалювального сезону позаду. Енергосистема України працює стабільно попри песимістичні, а іноді панічні заяви окремих політиків", - сказав він.

Читайте такожУкраїні не вистачає газу для проходження опалювального сезону, - експерт

За його словами, запаси вугілля продовжують зростати та вже перевищили торішні показники. Шмигаль зазначив, що також зараз достатньо резервів потужності на атомних, теплових і на гідроелектростанціях.

"В умовах, коли Російська Федерація підживлює енергетичну кризу в Європі, ми уважно стежимо і реагуємо на всі виклики, щоб пройти цей опалювальний сезон спокійно. Це стосується і вугілля, і газу", - пояснив прем'єр.

Ситуація з газом: