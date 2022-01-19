Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінив поточні запаси вугілля і газу в Україні, необхідні для стабільного проходження опалювального сезону в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час сьогоднішнього засідання уряду.
"Більш ніж половина опалювального сезону позаду. Енергосистема України працює стабільно попри песимістичні, а іноді панічні заяви окремих політиків", - сказав він.
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За його словами, запаси вугілля продовжують зростати та вже перевищили торішні показники. Шмигаль зазначив, що також зараз достатньо резервів потужності на атомних, теплових і на гідроелектростанціях.
"В умовах, коли Російська Федерація підживлює енергетичну кризу в Європі, ми уважно стежимо і реагуємо на всі виклики, щоб пройти цей опалювальний сезон спокійно. Це стосується і вугілля, і газу", - пояснив прем'єр.
Ситуація з газом:
- 1 жовтня "Газпром" зупинив транспортування газу через Україну в Угорщину. Це стало наслідком підписання між сторонами нового довгострокового контракту на постачання газу в обхід України та провокує зростання цін на газ в Європі.
- 4 жовтня 2021 року Україна призупинила закачування природного газу у свої підземні сховища, закачавши 18,875 млрд куб.м газу.
- У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планували накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.
- Раніше в "Нафтогазі" заявляли, що запасів газу в підземних сховищах в обсязі 19 млрд кубометрів, які планували накопичити перед початком зимового періоду, вистачить для стабільного проходження опалювального сезону навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.
- До початку жовтня 2020 року запаси газу в підземних сховищах становили 27,9 млрд кубометрів.
- Експерти вважають, що Україні для проходження опалювального сезону необхідно закачати мінімум 2 млрд куб.м. газу за високими цінами, які зараз діють в Європі.
- Україна увійшла в опалювальний сезон із запасами, які в 4 рази нижче мінімально необхідних. Протягом грудня почали приходити Додаткові судна з вугіллям по морю і запаси на складах теплових станцій поповнилися.