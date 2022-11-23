Йдеться про постачання сирої нафти до Японії, Болгарії, Хорватії та країн ЄС, серед яких немає держав, що межують з морем.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну і запланованого ембарго на російську нафту, Міністерство фінансів США видало генеральні ліцензії на здійснення транзакцій з постачання сирої нафти з Росії.

Як повідомляє Мінфін США, йдеться про постачання сирої нафти в Японію, Болгарію, Хорватію та країни ЄС, серед яких немає держав, що межують з морем.

Крім того, всі транзакції, пов'язані з морським перевезенням сирої нафти, виробленої згідно з проектом Сахалін-2, дозволені до 30 вересня 2023 року з умовою того, що продукт виробництва повністю імпортується до Японії.

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Обмежувальні заходи не поширюються на дії, необхідні для реагування на надзвичайні ситуації на суднах, пов'язаних зі здоров'ям або безпекою команди, захисту навколишнього середовища, включаючи безпечну стоянку в доці або якірну стоянку, терміновий ремонт або рятувальні операції.

Згідно з документом, американська влада не перешкоджатиме розвантаженню російської нафти, якщо це "необхідно для реагування на надзвичайну ситуацію на судні".

Стеля цін на нафту з РФ не застосовуватиметься при суттєвій її переробці за межами країни.

Країни Заходу розраховують узгодити та встановити граничну ціну на експортовану Росією нафту "після технічного навчання", йдеться в оприлюднених документах Міністерства фінансів США.

Війна в Україні та ембарго на російську нафту:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти. Санкції Євросоюзу, спрямовані на заборону поставок нафти з РФ морським транспортом, мають набути чинності 5 грудня. При цьому ЄС встановив перехідний період для імпорту і транзиту російських нафтопродуктів, який завершитися в лютому 2023 року.

На саміті лідерів G7 наприкінці червня 2022 року була озвучена ідея введення граничних цін на російську нафту.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прогнозує, що нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з РФ до країн Євросоюзу до кінця цього року.

За підсумками вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

5 жовтня 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель. Так, за словами міністра фінансів США Джанет Йеллен, Вашингтон може обмежити ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Станом на 21 листопада 2022 року Росія втратила 90% свого ключового Європейського ринку нафти.

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