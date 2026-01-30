Вісім танкерів 'тіньового флоту' проходять через Ла-Манш, попри погрози Британії, - BBC

Британські чиновники отримали консультацію, згідно з якою танкери, що підпадають під санкції, можуть бути затримані та конфісковані.

Через Ла-Манш рухаються щонайменше вісім танкерів "тіньового флоту", незважаючи на те, що уряд Великої Британії оголосив про боротьбу з цими суднами, пише BBC.

Відзначається, що британські чиновники отримали консультацію, згідно з якою танкери, що підпадають під санкції, можуть бути затримані і конфісковані. Проте, ці повноваження ще не були використані.

Згідно з порталом MarineTraffic, який відстежує рух морських суден, вісім підсанкційних танкерів наразі рухаються по Ла-Маншу. Ще чотири танкери прямують до проходу з Північного моря.

Журналісти підкреслили, що деякі з цих суден, включаючи Kusto, який зараз пливе на південь від острова Уайт, протягом останнього року неодноразово здійснювали рейси через Ла-Манш. Зокрема, Kusto десять днів тому завантажився в російському порту Усть-Луга.

У Міністерстві транспорту Великобританії запевнили, що країна має намір "припиняти і стримувати діяльність суден тіньового флоту". Представник Мінтранспорту заявив у розмові з журналістами, що з 2024 року понад 600 суден, підозрюваних у приналежності до "тіньового флоту", були "опитані на предмет наявності страхового поліса".

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ повинен заблокувати російський "тіньовий флот". За його словами, це завадить Кремлю отримувати доходи від нафти, які потім йдуть на продовження війни проти України.

Барро зазначив, що Франція вже почала протидіяти російським танкерам, затримавши один з них у Середземному морі.

Як заявила високий представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас після засідання, Євросоюз планує схвалити новий пакет антиросійських санкцій 24 лютого.

