Люди скаржаться, що деякі газорозподільні компанії вимагають особистої присутності для списання боргів.

Національний оператор газорозподілу – компанія "Газмережі", яка входить в структуру групи "Нафтогаз України", надала УНІАН покрокову інструкцію, як діяти українцям, щоб перестати сплачувати за газ та його розподіл, якщо домівка зруйнована або в ній ніхто не проживає.

"Наголошуємо. Згідно з чинним законодавством, не сплачувати за послуги розподілу газу споживачі можуть при підтвердженні, що руйнування чи пошкодження призвели до унеможливлення використання природного газу", - заявили в компанії.

Прес-служба повідомила, що для цього необхідно звернутися до філії споживачі з Заявою про руйнування або пошкодження майна.

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При цьому, до заяви потрібно додати:

- фото та документи, які підтверджують факт нищення житла;

- копію Звіту міської/селищної/сільської/військової адміністрації щодо обстеження можливості або неможливості відновлення об’єкту;

- копію Акту (довідки) міської/селищної/сільської ради про комісійне обстеження руйнувань або пошкоджень об’єкту;

- копію Акту ДСНС про пожежу/пошкодження домоволодіння;

- копію документа про право власності;

- копію паспорта, ідентифікаційного коду власника.

Повідомляється, що після отримання заяви, працівниками "Газмережі" буде обстежено домоволодіння клієнта, проведено роботи з ліквідації аварійної ситуації та відключено об’єкт від газопостачання.

"За умови надання повного пакету документів за адресою споживача буде припинено нарахування за розподіл газу. За наявності довідки від державних органів про дату пошкодження житла буде проведено корегування вартості нарахування за розподіл газу з моменту руйнування оселі", - заявили в компанії.

На запитання що робити тим людям, які виїхали і не можуть прийти особисто вирішити питання, в "Газмережі" відповіли, що кожному допомагають в індивідуальному порядку.

"Усі питання клієнтам філії допомагаємо вирішувати шляхом електронного листування. Контакти підприємств вказані на офіційних ресурсах компанії", - додала прес-служба.

Однак, за даними УНІАН, вирішити питання в онлайн форматі вдається не завжди. У Facebook читачі скаржаться на те, що деякі газорозподільчі компанії вимагають особистої присутності для списання боргів.

В компанії пояснили, що при цьому, факт непроживання в помешканні не звільняє споживача від необхідності сплати за послуги газорозподілу.

"Наголошуємо: розрахунки споживача за послуги розподілу природного газу здійснюються з урахуванням величини річної замовленої потужності об'єкта (об'єктів) та оплачуються клієнтом рівномірними частками протягом календарного року", - підкреслили в компанії.

Щоб уникнути нарахувань за газ у разі тимчасового непроживання в компанії рекомендують своєчасно, але не пізніше ніж у місячний строк, повідомити про це оператора газорозподілу, тобто місцевий облгаз. До звернення слід додати документи, які підтверджують відсутність зареєстрованої особи (наприклад, довідку ВПО або копію закордонного паспорту з відміткою про перетин державного кордону).

Якщо період відсутності зареєстрованої особи буде перевищувати 6 місяців, споживач (або уповноважена ним особа) у місячний строк з моменту закінчення кожного піврічного періоду має надавати оператору газорозподілу оновлену заяву з відповідними підтверджуючими документами.

"Якщо заявник знаходиться за кордоном чи в іншій області, але має на меті розірвати Договір та провести механічне від’єднання своєї оселі від газопостачання, просимо звернутися на електронну пошту Вашої філії (контакти вказані на офіційних сайтах підприємств). В межах чинного законодавства фахівці нададуть індивідуальну консультацію", - підсумувала прес-служба.

Забезпечення газом в Україні - деталі

Наразі "Газмережам", як національному оператору розширено ліцензію на розподіл газу в межах Кіровоградщини, Харківщини та міста Харків, Дніпра та Дніпровського району, а також Кривого Рогу та Криворізького району. На вказаних територіях працюють новостворені філії.

Нещодавно, в управління до групи "Нафтогаз" перейшли ще три газорозподільні підприємства: "Івано-Франківськгаз", "Хмельницькгаз" і "Миколаївгаз".