Британія перехоплюватиме кораблі 'тіньового флоту' РФ у своїх водах, - Стармер

Військові та правоохоронці Великої Британії отримали право перехоплювати кораблі російського "тіньового флоту" у територіальних водах країни. Відповідне рішення ухвалив прем’єр-міністр Кір Стармер, повідомляє британський уряд.

"Військові та правоохоронні фахівці протягом останніх тижнів пройшли ретельне навчання, готуючись до низки сценаріїв, включаючи висадку на судна, які не здаються, озброєні або використовують високотехнологічні засоби спостереження, щоб уникнути захоплення. Кожен корабель-мішень буде окремо розглянуто правоохоронними, військовими та фахівцями енергетичного ринку, перш ніж рекомендація буде надана міністрам і операція буде проведена", - сказав Стармер.

За його словами, після затримання судна проти власників, операторів та екіпажу може бути порушено кримінальне провадження за порушення законодавства Великої Британії про санкції.

В уряді Британії зазначили, що цей крок є черговим ударом по "тіньовому флоту" Росії, який підживлює варварську війну Путіна в Україні.

Там наголосили, що приєднавшись до партнерів JEF у перехопленні суден тіньового флоту, Велика Британія ще більше посилить контроль над цим флотом, закривши британські води, включаючи Ла-Манш, для суден, на які поширюються санкції.

Як повідомляв УНІАН, помічник Володимира Путіна Микола Патрушев заявив, що Росія планує забезпечити військово-морські конвої для захисту своїх торгових суден, щоб зміцнити оборону так званого "тіньового флоту".

Росія також має намір розмістити захисне обладнання на борту суден і розглядає можливість створення груп озброєного супроводу для суден, що плавають під російським прапором, повідомив Патрушев.

Минулого тижня французький флот затримав нафтовий танкер, який пов’язують із так званим "тіньовим флотом" Росії. Судно підозрюють у спробі обійти міжнародні санкції, використовуючи чужий прапор. Йдеться про танкер "Дейна", який, за даними влади, рухався із російського порту в Мурманську. Корабель ішов під прапором Мозамбіку, однак французькі військові запідозрили, що він використовує його незаконно. Судно перехопили у західній частині Середземного моря.

Операцію провели спільно з союзниками з Великої Британії.

