Мета цих фейкових ресурсів - залучити передплатників, дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю і при необхідності сіяти паніку.

На тлі російських ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України компанія ДТЕК заявила про створення росіянами десятків фейкових каналів і ботів з використанням назви компанії.

Як йдеться в повідомленні ДТЕК, мета цих фейкових ресурсів — залучити передплатників, дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю і при необхідності сіяти паніку.

У компанії зазначили, що фейковими є такі канали:

Відео дня

https://t.me/DTEKKyivskelectromerezhibot;

https://t me/dtek_svitlo;

https://t.me/DTEKinfo;

@workdonbass_bot

Користувачів месенджера закликали не довіряти таким каналам, не цитувати їх і не поширювати їх повідомлення.

У компанії підкреслили, що єдиний авторизований канал групи ДТЕК авторизований і має синю галочку.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекаута.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України. За попередньою інформацією було випущено близько 100 ракет. Були попадання ракет в енергооб'єкти в Київській, Вінницькій та Одеській областях.

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