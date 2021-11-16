У кількісному вираженні закупівлі збільшилися на 15%.

Україна в січні-жовтні 2021 року збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 17,8% - до 1,741 млрд дол.

Відповідні дані розміщені на сайті Державної митної служби.

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Згідно з даними митниці, за звітний період в Україну було імпортовано 16 млн тонн вугілля, а роком раніше – 13,9 млн тонн (+15,1%). Найбільшими постачальниками в зазначений період були Росія, США і Казахстан.

Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні за десять місяців склав 1 млрд 141 млн дол. (65,5%), з США – 322,3 млн дол. (18,5%). З Казахстану Україна імпортувала вугілля на 195,4 млн дол. (11,2%). З інших країн було імпортовано вугілля на суму 82,3 млн дол.

Варто відзначити, що в порівнянні з січнем-жовтнем 2020 року, цього року частка імпорту вугілля з Росії зросла з 60 до 65,5%.

Зупинка експорту енергетичного вугілля в Україну:

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

З 1 листопада 2021 року Російська Федерація призупинила експорт енергетичного вугілля в Україну.

Йдеться про вугілля марки А (антрацит) і П (пісний). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), "Донбасенерго" (Слов'янська ТЕС) і "Технова" (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ).

Станом на 15 листопада 2021 року запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій (ТЕС) опустилися нижче позначки в 400 тис.тонн.

Автор: Ганна Бредіхіна