Відзначається, що загальне виробництво електроенергії в порівнянні з 2020 роком збільшилося на 5,2%, до 156,6 млрд кВт-год.

За підсумками 2021 року в енергетичному міксі України 69,7% припало на електроенергію, вироблену на електростанціях, що не мають вуглецевих викидів (СО2), що на 6,1% більше, ніж у 2020 році.

Про це повыдомляє Об'єднаної енергомережі державна компанія "Укренерго".

Відзначається, що загальне виробництво електроенергії в порівнянні з 2020 роком збільшилося на 5,2%, до 156,6 млрд кВт-год.

При цьому, збільшилася частка генерації, яка виробляє екологічно нейтральну енергію, а саме атомні, гідроелектростанції, сонячні та вітрові установки. Водночас зменшилася частка теплової генерації.

Зокрема, у 2021 році найбільше зростання показали гідроелектростанції (ГЕС), що збільшили своє виробництво на 51,9%, до 9,2 млрд кВт-год.на другому місці по зростанню обсягів відновлювані джерела енергії (ВДЕ) — збільшили виробництво на 15,3%, до 12,5 млрд кВт-год. На третьому місці - найбільша за обсягами виробництва Атомна генерація зі зростанням обсягів на 13,1% – до 86,2 млрд кВт-год.

Разом з тим ТЕС у 2021 році знизили виробництво на 5,9%, до 37,2 млрд кВт-год, а ТЕЦ – на 32,7%, до 8,6 млрд кВт-год.

Енергоблок:

Електростанції України у 2020 році знизили виробництво електроенергії на 3,3% в порівнянні з 2019 роком, до 148,8 млрд кВт-год.

У цьому опалювальному сезоні Україна зіткнулася з дефіцитом вугілля на складах теплових електростанцій, тому для запобігання відключень електричної енергії в роботу були введені 14 з 15 енергоблоків атомних електростанцій.

У лютому "Енергоатом", вперше в історії України, два тижні працюватиме всіма 15 енергоблоками АЕС.