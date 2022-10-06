Експерт вважає, що Україні вистачить наявних запасів вугілля, але за умови працюючих енергоблоків.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну та енергетична криза можуть зробити неминучими віялові відключення електроенергії під час опалювального періоду.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив експерт Інституту енергетичних стратегій і колишній начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України" Юрій Корольчук.

"Що стосується електроенергії, навіть без Запорізької АЕС нам вистачає наявного обсягу і зиму ми можемо пройти", - зазначив експерт.

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Він також додав, що Україні вистачить наявних запасів вугілля, але за умови працюючих енергоблоків.

"У нас і вугілля достатньо, десь 2,5 мільйона тонн - зі скороченням споживання електроенергії промисловістю, населенням, нам цього вистачає. Але в умовах, якщо стабільно працюватимуть всі блоки атомної електростанції. У ситуації зупинки блоку або двох блоків, випаде тисяча або дві тисячі мегават, і тоді, скоріш за все, будуть вдаватися до віялових відключень, тобто контрольованого процесу обмеження споживання електроенергії. Я не думаю, що буде проблемою пережити 5, 6 або 8 годин без електроенергії. Якщо це все буде контрольовано. У 90-х роках таке було. Не прям таке, не можна порівнювати, але було", - заявив експерт.

Корольчук також зазначив, що Україні має вистачити газу власного видобутку.

"В умовах зменшення споживання газу промисловістю і населенням нам вистачає газу власного видобутку. Слава Богу, що вона зберігається - зменшилася, але не суттєво. Добували 20, будемо добувати 18 мільярдів кубометрів. Це невелике падіння в умовах війни. Ми закачаємо до початку опалювального сезону в підземні сховища десь 14,5 мільярда. Планували 15, але вийде 14,5. Вистачить і 12 мільярдів кубометрів", - зазначив експерт.

Опалювальний сезон під час війни:

Станом на 30 серпня Україна накопичила 13 мільярдів кубометрів газу для проходження опалювального сезону.

8 вересня 2022 року Міненерго створило оперативний штаб для проходження опалювального сезону.

20 вересня у Мінсоцполітики розповіли, кому нараховуватимуть субсидії в цьому опалювальному сезоні.

28 вересня в Кабміні оцінили готовність України до опалювального сезону.

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