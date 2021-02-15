Генеруючі компанії скаржаться на брак підтримки з боку держави.

Українська енергетична асоціація просить невідкладно провести антикризовий штаб за участі представників українського уряду, зокрема прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для вирішення ситуації, що склалась на ринку електричної енергії.

"Генеруючі компанії, що здійснюють виробництво теплової та електричної енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, що є учасниками Асоціації, висловлюють крайнє занепокоєння ситуацією щодо системного ігнорування інтересів таких компаній та ситуацією з імпортом електроенергії, що може спричинити важкі наслідки для енергетичної галузі в цілому", - йдеться у відкритому листі прем'єр-міністру на сайті асоціації.

Наголошується, що однією з проблем є те, що закон України «Про погашення заборгованості за електричну енергію, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії», який був прийнятий 30 квітня 2020 року, станом на сьогодні не реалізований. Тобто вже півтора роки виробники не можуть отримати свій дохід, що заробили у старому ринку.

Крім того, вугілля власного видобутку не вистачає на покриття власного виробництва, і станом на 13 лютого сумарні запаси вугілля на складах ТЕС без врахування Луганської та Слов’янської становлять 170 тисяч тон.

Також в УЕА зауважують, що завеликий попит та обмеження у імпорті вугілля призводить до зростання цін на нього до рівня 2250 грн за 6000 ккал та тільки паливної складової в середньому до 1200 грн/МВтг.

В той же час зберігаються цінові обмеження на ринку електричної енергії.

"Тобто виробники вимушені купляти сировину за ринковими цінами, матеріали для поточних та капітальних ремонтів за ринковими цінами, своєчасно платити заробітну плату, своєчасно оплачувати податки, однак не мають права продавати по справедливій ціні готову продукцію. В таких умовах зі сторони держави не надано жодної підтримки, окрім декларативного меморандуму, за яким ТЕЦ мають право не оплачувати штрафи та пені на різницю між 7330 грн/тис.м3 та 6999 грн/тис.м3 в ціні газу. При цьому в тарифах враховано тільки 6100 грн/тис.м3", - наголошують в асоціації.

Крім того, як вважають енергетики, знову повторюється сценарій 2020 року імпорту електричної енергії з країни агресора, що призводить до обвалу індикативної ціни електричної енергії до 1200 грн/МВтг.

Серед іншого в асоціації пропонують зафіксувати ціну на газ НАК «Нафтогаз України» для ТЕЦ на рівні 6100 грн/тис.м3 і заборонити нарахування пені та штрафів за несвоєчасну оплату у бік НАК «Нафтогаз України» на обсяги споживання природного газу ТЕЦ за період 01.11.2020 – 01.05.2021.

Крім того, вони пропонують скасувати плату за простій вагонів і заборонити імпорт електричної енергії для приватних компаній у межах ОЕС України, а також перепродаж імпортованої електричної енергії на Ринку на добу наперед.

Також пропонується скасувати цінові обмеження на ринку електричної енергії, або підняти обмеження до рівня 3000 грн/МВтг у години максимального навантаження та 2000 грн/МВтг у години мінімального навантаженн і зобов’язати операторів ГРМ не здійснювати нарахування вартості перевищення замовленої потужності на обсяг природного газу, спожитий у період з 1 січня по 1 квітня.

Разом з тим, в УЕА пропонують невідкладно ініціювати зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», якими передбачити джерело для реалізації механізму погашення заборгованості, що виникла на старому ринку електричної енергії, згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН