Канцлер Німеччини Ангела Меркель у четвер, 22 липня, привітала досягнення угоди зі Сполученими Штатами Америки по газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє DW.
Читайте такожУкраїна і Польща озвучили спільну заяву щодо "Північного потоку-2"
Разом з тим, вона підкреслила, що ці домовленості були досягнуті з урядом США, а не з американським Конгресом, маючи на увазі загрозу санкцій США за проектом, яка все ще залишається.
В американському парламенті залишається багато критичних голосів щодо газопроводу, нагадала канцлер.
Меркель додала, що, попри досягнуту домовленість, між Берліном і Вашингтоном все ще залишаються розбіжності в питанні "Північного потоку-2".
Глава уряду ФРН також заявила про запевнення російської сторони в тому, що вона не буде використовувати енергетику як зброю. Тут, за словами Меркель, Росії довелося повірити на слово, додала Меркель.
Вона нагадала про можливість застосування в такому випадку щодо Москви санкцій і висловила надію, що до цього не дійде. Україна повинна залишитися країною-транзитером газу, і "Північний потік-2 "не повинен привести до того, що" Україна опиниться у скрутному становищі", підкреслила Меркель. За її словами, зараз завданням уряду ФРН є забезпечити довготривалий транзит російського газу територією України. Вона підтвердила намір підтримати енергетичну трансформацію України, як це і передбачено угодою з США.
Меркель також визнала, що розбіжності зі східноєвропейськими державами щодо "Північного потоку-2" не подолані після досягнення угоди між США і ФРН.
Переговори щодо "Північного потоку-2":
США і Німеччина обіцяють не допустити використання Російською Федерацією енергоносіїв в якості зброї проти України. Про це йдеться у спільній заяві США та Німеччини щодо підтримки України, Європейської енергетичної безпеки та загальних кліматичних цілей.
Зокрема наголошується, що Сполучені Штати та Німеччина єдині у своїй рішучості притягнути Росію до відповідальності за агресію і ворожі дії шляхом введення санкцій і використання інших інструментів.
Обидві країни підкреслюють, що "у разі, якщо Росія спробує використовувати енергоносії в якості зброї або здійснювати акти агресії проти України в майбутньому, Німеччина вживе заходів на національному рівні та наполягатиме на впровадженні ефективних заходів на загальноєвропейському рівні, включно з санкціями щодо обмеження російського енергетичного експорту в Європу, включаючи газові та/або інші економічно значущі сектори".
Також США і Німеччина заявили про підтримку енергетичної безпеки України та Центральної та Східної Європи, включно з основоположними принципами, визначеними в Третьому енергетичному пакеті ЄС з диверсифікації та безпеки енергопостачання.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram