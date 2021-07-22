Меркель відзначила можливість застосування санкцій щодо Москви у разі використання нею енергоносіїв для досягнення політичних цілей.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у четвер, 22 липня, привітала досягнення угоди зі Сполученими Штатами Америки по газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє DW.

Читайте такожУкраїна і Польща озвучили спільну заяву щодо "Північного потоку-2"

Разом з тим, вона підкреслила, що ці домовленості були досягнуті з урядом США, а не з американським Конгресом, маючи на увазі загрозу санкцій США за проектом, яка все ще залишається.

В американському парламенті залишається багато критичних голосів щодо газопроводу, нагадала канцлер.

Меркель додала, що, попри досягнуту домовленість, між Берліном і Вашингтоном все ще залишаються розбіжності в питанні "Північного потоку-2".

Глава уряду ФРН також заявила про запевнення російської сторони в тому, що вона не буде використовувати енергетику як зброю. Тут, за словами Меркель, Росії довелося повірити на слово, додала Меркель.

Вона нагадала про можливість застосування в такому випадку щодо Москви санкцій і висловила надію, що до цього не дійде. Україна повинна залишитися країною-транзитером газу, і "Північний потік-2 "не повинен привести до того, що" Україна опиниться у скрутному становищі", підкреслила Меркель. За її словами, зараз завданням уряду ФРН є забезпечити довготривалий транзит російського газу територією України. Вона підтвердила намір підтримати енергетичну трансформацію України, як це і передбачено угодою з США.

Меркель також визнала, що розбіжності зі східноєвропейськими державами щодо "Північного потоку-2" не подолані після досягнення угоди між США і ФРН.

Переговори щодо "Північного потоку-2":

США і Німеччина обіцяють не допустити використання Російською Федерацією енергоносіїв в якості зброї проти України. Про це йдеться у спільній заяві США та Німеччини щодо підтримки України, Європейської енергетичної безпеки та загальних кліматичних цілей.

Зокрема наголошується, що Сполучені Штати та Німеччина єдині у своїй рішучості притягнути Росію до відповідальності за агресію і ворожі дії шляхом введення санкцій і використання інших інструментів.

Обидві країни підкреслюють, що "у разі, якщо Росія спробує використовувати енергоносії в якості зброї або здійснювати акти агресії проти України в майбутньому, Німеччина вживе заходів на національному рівні та наполягатиме на впровадженні ефективних заходів на загальноєвропейському рівні, включно з санкціями щодо обмеження російського енергетичного експорту в Європу, включаючи газові та/або інші економічно значущі сектори".

Також США і Німеччина заявили про підтримку енергетичної безпеки України та Центральної та Східної Європи, включно з основоположними принципами, визначеними в Третьому енергетичному пакеті ЄС з диверсифікації та безпеки енергопостачання.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко