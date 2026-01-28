Росія готується до нового повітряного удару по Україні, - Зеленський

Розвідка підтверджує дані про підготовку Росії до нанесення нового удару.

Президент Володимир Зеленський звернувся до усіх міжнародних партнерів – США та країн Європи, щоб вони розуміли як російські загарбницькі дії дискредитують усі дипломатичні розмови.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, оприлюдненому у соцмережі. Зеленський розповів про розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.

"Еммануель відзначив виклики, які є. Ми говорили про допомогу Україні, якої ми зараз потребуємо найбільше. Розраховуємо на підтримку Європи", - зазначив Зеленський.

Водночас, як повідомив президент України, важливо, щоб лідери та держави не мовчали про те, що відбувається. "Не мовчали про те, що росіяни все одно намагаються завдати українцям якнайбільше болю, не зважаючи на жодну дипломатію", - підкреслив Зеленський.

"Знаємо й про те, що росіяни готуються до нового удару. Розвідка дає інформацію щодо цього. Треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, всі партнери розуміли, як дискредитує дипломатичні розмови кожен із російських ударів", - наголосив Зеленський.

Також глава держави зробив особливий акцент на поточних дипломатичних зусиллях.

"Коли є стільки дипломатичних зусиль, щоб завершити цю війну, коли і американці говорять із росіянами, і європейці намагаються, треба, щоб уся дипломатія мала реальну вагу для людей – реальне значення в ситуації зараз. Коли російські удари продовжуються, коли штурми тривають, людям складно відчувати, що дипломатія конструктивна й може дати результат. Треба думати всім, хто справді хоче миру, як забезпечити, щоб не до нових масованих атак росіяни готувались, а до закінчення війни", - наголосив Зеленський.

Як додав президент, у світу є сила, щоб це забезпечити:

"Треба тільки користуватися цією силою заради миру".

Удари РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 28 січня окупанти атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 146 ударними безпілотниками.

24 січня стало відомо, що цього року Росія вже завдавала ударів по Україні ракетами, виробленими у 2026 році. Були нові та експериментальні зразки. Зокрема, в ніч на 24 січня під час масованої атаки по Києву росіяни застосували нетипові для останніх місяців ракети Х-22, запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Усього було випущено 12 таких ракет.

