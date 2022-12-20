Першочергово електроенергію подали на об’єкти критичної інфраструктури.

Станом на вечір понеділка, 19 грудня, ситуація в енергосистемі України залишалася складною. В центральному регіоні, зокрема, в Києві, через значні пошкодження інфраструктури були застосовані більш суттєві обмеження в енергопостачанні, ніж зазвичай.

Як повідомили в НЕК "Укренерго", в компанії сподіваються збільшити рівень підключення споживачів до електроенергії в регіоні на 20-30% протягом 20 грудня.

"Ремонтні бригади "Укренерго" докладають всіх зусиль для того, щоб якомога скоріше відновити енергопостачання. Першочергово електроенергію подано на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні. Сподіваємося, що до кінця наступної доби (20 грудня – ред.) нам вдасться підвищити рівень заживлення споживачів в регіоні на 20-30%", – йдеться у заяві компанії.

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Ситуація з електроенергією в Україні

По Києву ситуація з енергопостачанням залишається складною. Через останню атаку Росії, яка сталася в ніч проти 19 грудня, довелося вдатися до одночасних відключень всіх трьох груп споживачів.

На Одещині компанія ДТЕК в тестовому режимі ввела новий графік стабілізаційних відключень електричної енергії. Відомо, що оновлений графік складається з трьох категорій.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що найближчими днями графіки відключення світла в Україні будуть ще більш складними. За його словами, внаслідок російської атаки дронами-камікадзе було пошкоджено кілька дуже важливих об’єктів. Це призвело до ще більшого обмеження можливостей транспортувати електроенергію.

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