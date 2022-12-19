Згодом оновлені графіки запрацюють у Київській та Дніпропетровській областях.

На Одещині компанія ДТЕК в тестовому режимі ввела новий графік стабілізаційних відключень електричної енергії. Відомо, що оновлений графік складається з трьох категорій.

У прес-службі "ДТЕК Одеські електромережі" повідомили УНІАН, що згодом оновлені графіки запрацюють у Київській та Дніпропетровській областях. Такі графіки складалися з урахуванням поточної складної ситуації в енергосистемі після масованих обстрілів.

Зазначається, що оновлений графік складається з трьох категорій. Зокрема, "світло є" - періоди, коли планується включення світла, - це білий колір на графіку. "Світла немає" - періоди, коли заплановані відключення світла для того, аби збалансувати енергосистему, - сірий колір на графіку.

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Третя категорія - "можливі відключення". Це періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендується знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Це - світло-сірий колір на графіку.

"Найближчі кілька днів графік буде працювати в тестовому режимі", - повідомили у компанії.

Ситуація в енергосистемі

Раніше УНІАН вже повідомляв, що енергосистема України продовжує відновлюватися після ракетних ударів російських окупантів, яку рашисти вчинили 16 грудня.

18 грудня енергетична компанія "ДТЕК Енерго" вперше показала один з важливих об’єктів інфраструктури, обладнання на якому було серйозно пошкоджено внаслідок обстрілу РФ. 19 грудня директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що найближчими днями графіки відключення світла в Україні будуть ще більш складними.

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