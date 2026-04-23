Свято на вулиці Фіцо: Словаччина почала отримувати російську нафту трубопроводом 'Дружба'

Угорщина та Словаччина прагнуть зберегти імпорт російських енергоносіїв, попри плани ЄС.

Словаччина почала отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" в ніч на четвер, 23 квітня, повідомляє Reuters з посиланням заяву міністерства економіки країни.

"Міністерство економіки повідомляє, що сьогодні о 2-й годині ночі (3:00 за київським часом, – УНІАН) було відновлено постачання нафти до Словаччини трубопроводом "Дружба", – ідеться в заяві міністерства.

Нафта почала надходити через українську ділянку трубопроводу 22 квітня, що спонукало Угорщину зняти вето на репараційний кредит Європейського Союзу для України у розмірі 90 мільярдів євро.

Відео дня

Reuters зазначає, що Угорщина та Словаччина продовжують покладатися на постачання російської нафти та газу і намагаються зберегти імпорт російських енергоносіїв, попри зусилля Євросоюзу щодо припинення таких постачань.

Нафтопровід "Дружба" - останні новини

12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що внаслідок атаки Російської Федерації 27 січня було припинено транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини.

Попри це Угорщина та Словаччина заявили, що Україна не хоче відновляти постачання нафти з політичних причин, а офіційний Будапешт тривалий час блокував виділення нашій державі репараційного кредиту ЄС.

Втім, 22 квітня постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" було відновлено, а 90-мільярдний кредит розблоковано.

