Росія знову вгатила по українському газовидобутку: об’єкт 'Нафтогазу' зупинився

Росія 26 березня та в ніч проти 27 березня атакувала газовидобувну інфраструктуру НАК "Нафтогаз Україна" в Полтавській області. Внаслідок атаки об’єкт газовидобутку зупинив роботу

Голова правління нафтогазового монополіста Сергій Корецький повідомив у Facebook, що через ворожу атаку виникла пожежа.

"Обладнання зазнало суттєвих пошкоджень, роботу об’єкта зупинено", - ідеться в повідомленні.

Він наголосив, що з початку цього року Росія близько 40 разів атакувала інфраструктуру НАК "Нафтогаз України".

Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич додав, що через пошкодження технологічного обладнання на одному з промислових підприємства області 5040 абонентів залишилися без газу.

Атаки Росії на газову інфраструктуру України - останні новини

Росія продовжує систематичні удари по українському газовидобутку. Зокрема, впродовж 24 лютого атакувала дронами об’єкт газовидобутку НАК "Нафтогаз України" в Харківській області.

За чотири дні до цього ворог атакував дронами об’єкт нафтогазової інфраструктури групи "Нафтогаз" на Полтавщині. За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, на атакованому об’єкті спалахнула сильна пожежа.

Вас також можуть зацікавити новини: