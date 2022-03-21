Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС та прилеглих до них територіях не змінювався і знаходиться в межах норми.

Станом на 09:00 21 березня всі чотири діючі атомні електростанції України продовжують стабільно виробляти електричну енергію.

Про це прес-служба НАЕК "Енегоатом" повідомила у своєму Telegram.

"Станом на 09:00 21 березня 2022 року всі чотири діючі атомні електростанції України продовжують стабільно виробляти електричну енергію. Їх сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни", - розповіли в компанії, додавши, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався і знаходиться в межах діючих норм.

Крім того, основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень і будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об'єктів АЕС за межами їх захищених зон знаходяться під посиленим наглядом і контролем.

"Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 17-ту добу перебувають під контролем ворожих військових формувань. Пошкоджену в результаті ворожих обстрілів високовольтну лінію електропередач ЗАЕС-Каховська 750 кВ, через яку здійснюється видача електроенергії з Запорізької атомної електростанції, відновили, і вона забезпечує стабільне функціонування ЗАЕС", - розповіли в прес-службі.

Як повідомляється, всі 6 енергоблоків Запорізької АЕС обслуговуються українським персоналом, зміни мають можливість ротації. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал змушений погоджувати з командиром загарбників. Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал після прибуття на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Внаслідок цього ядерна і радіаційна безпека - під загрозою.

Через фактичну блокаду Енергодара тривають проблеми з пальним, постачанням продуктів харчування та ліків першої необхідності. Позавчора ввечері, 19 березня, окупанти викрали першого заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка, який координував всі гуманітарні вантажі в місто і не погодився на співпрацю з ворогом, додали в "Енергоатомі".

Війна проти України: