Станом на 09:00 21 березня всі чотири діючі атомні електростанції України продовжують стабільно виробляти електричну енергію.
Про це прес-служба НАЕК "Енегоатом" повідомила у своєму Telegram.
"Станом на 09:00 21 березня 2022 року всі чотири діючі атомні електростанції України продовжують стабільно виробляти електричну енергію. Їх сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни", - розповіли в компанії, додавши, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався і знаходиться в межах діючих норм.
Крім того, основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень і будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об'єктів АЕС за межами їх захищених зон знаходяться під посиленим наглядом і контролем.
"Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 17-ту добу перебувають під контролем ворожих військових формувань. Пошкоджену в результаті ворожих обстрілів високовольтну лінію електропередач ЗАЕС-Каховська 750 кВ, через яку здійснюється видача електроенергії з Запорізької атомної електростанції, відновили, і вона забезпечує стабільне функціонування ЗАЕС", - розповіли в прес-службі.
Як повідомляється, всі 6 енергоблоків Запорізької АЕС обслуговуються українським персоналом, зміни мають можливість ротації. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал змушений погоджувати з командиром загарбників. Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал після прибуття на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Внаслідок цього ядерна і радіаційна безпека - під загрозою.
Через фактичну блокаду Енергодара тривають проблеми з пальним, постачанням продуктів харчування та ліків першої необхідності. Позавчора ввечері, 19 березня, окупанти викрали першого заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка, який координував всі гуманітарні вантажі в місто і не погодився на співпрацю з ворогом, додали в "Енергоатомі".
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції позбулася доступу до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.