Перший корабель відправлять найближчими днями.

Вугілля з Казахстану, транзит якого заблокувала Росія, мають доставити в Україну морським транспортом.

Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Сьогодні є інформація, що вугілля з Казахстану через Тамань, через порт виходить і буде направлятися в Україну. Залізничне сполучення, дійсно, заблоковане, неможливо везти. Але морським транспортом, є інформація, перший корабель будуть відправляти буквально найближчими днями", - зазначив глава українського уряду.

Росія та експорт енергетичного вугілля в Україну:

З 1 листопада 2021 року Російська Федерація зупинила експорт енергетичного вугілля в Україну. Крім того, РФ заблокувала поставки вугілля в Україну з Казахстану.

Україна також закуповує вугілля у Польщі та Південно-Африканської Республіки. Крім того, домовлено про закупівлю у США і Колумбії. Зокрема, 20 листопада в Україну прибуло перше судно з вугіллям із США.

3 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зимовий період планується за рахунок вітчизняної атомної енергетики. Також він зазначив, що уряд координує закупівлю вугілля, а Міненерго активізує його власний видобуток.

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова зафрахтувала 7 кораблів з вугіллям для забезпечення українських ТЕС паливом в осінньо-зимовий період. За словами президента Володимира Зеленського, цим вугіллям буде повністю закрита потреба енергетичної галузі до кінця року.

Автор: Світлана Закелова