Єврокомісія сумнівається в отриманні достатньої підтримки з боку держав-членів ЄС для обмеження поставок російського газу.

ЄС може відмовитися від введення верхньої стелі цін на російський газ, але наполягає на введенні непередбачених податків на надлишковий прибуток енергетичних компаній.

Про це повідомляє The Guardian.

Як пише видання, проект постанови про "інструмент аварійного електропостачання", не містить стелі цін ні на російський газ, ні на імпортний газ.

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Очікується, що ЄС стягуватиме непередбачені податки з високих прибутків компаній, що працюють на викопному паливі, з окремим обмеженням доходів виробників електроенергії з низьким рівнем викидів вуглецю.

Очікується, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн опублікує план Європи щодо боротьби зі зростаючими цінами на електроенергію, коли вона виступить зі своєю щорічною промовою про стан профспілки в середу, 14 вересня.

Остаточний текст ще може змінитися, але проект показує сумніви комісії в отриманні достатньої підтримки з боку держав-членів ЄС для обмеження поставок російського газу.

Стеля цін на газ:

2 вересня 2022 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що настав час ввести обмеження цін на російський газ. Газові сховища Євросоюзу заповнили на 80%.

Ситуація з газом:

31 Серпня 2022 року "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку".

Компанія заявила, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до їх усунення.

Але за словами Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", подібна поломка не повинна зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни та можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", - повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін. У Білому домі і Єврокомісії відреагувавши на рішення РФ.

Найбільший імпортер газу в Німеччині оголосив про припинення закупівель енергоносія з РФ. А за даними ЗМІ, в Євросоюзі домовилися про обмеження ціни на російський газ.

Тим часом РФ вдалася до прямого шантаж. Вона пообіцяла відновити постачання газу по "Північному потоку" після зняття санкцій.

10 вересня 2022 року федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про те, що Німеччина готова до значного зниження поставок газу з Росії.

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