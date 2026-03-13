Контрнаступ ЗСУ: військові розповіли, як звільняють Дніпропетровську область

За місяць боїв на цьому напрямку українські військові звільнили територію у 300 кв км.

На Олександрівському напрямку в Дніпропетровській області українські військові понад місяць ведуть активні контрнаступальні дії.

Про це радіо Свобода повідомив Роман - аеророзвідник 148 окремої артилерійської Житомирської бригади 8 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ. Його побратим на ім'я Руслан підтвердив і додав, що просування українських військових відчутне.

"Коли ми тільки починали працювати на цьому напрямку, було дуже багато ворожих цілей. Ми не завжди всюди встигали. Але зараз, там де ми дістаємо, по нашому діапазону залишається 2-3 цілі. Тобто відчувається, що їх стає менше", - пояснив Руслан.

Він додав, що коли окупанти відступають, то аеророзвідку доводиться проводити за 30-40 км.

Українські військові зазначили, що просування на цій ділянці фронту частково пояснюється відключенням російської армії від системи супутникового інтернету Starlink. Це помітно ускладнило росіянам управління військами.

Йдеться, що за місяць боїв на цьому напрямку українські військові звільнили територію у 300 кв км. Це майде 10 населених пукнтів.

Як прокоментував офіцер відділу комунікації 148 бригади ЗСУ Сергій Колесниченко, основним завданням є зірвати наміри росіян щодо розширення зони бойових дій у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей, позбавити ворога наступального потенціалу, відтіснити російські підрозділи від адміністративного кордону Дніпропетровської області.

Ситуація на Олександрівському напрямку

9 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошував, що Сили оборони продовжують просуватися вперед на Олександрівському напрямку. Він зазначив, що ЗСУ намагаються перехопити ініціативу.

8 березня президент Володимир Зеленський зазначав, що українським військовим вдалося відновити контроль над близько 400-435 кв. км території.

