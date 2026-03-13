Війна в Ірані не відверне увагу Європи від необхідності надання підтримки Україні.

Росія та Іран ще у січні 2025 року уклали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство. Відповідно до цієї угоди, на території Росії розгорнуті можливості для виробництво дронів іранського походження. Про це сказав президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Парижі, передає кореспондент УНІАН.

Стратегічний союз Росії та Ірану

"Росія є історичним і стратегічним союзником режиму в Тегерані, з яким вона у січні 2025 року підписала угоду про всеосяжне стратегічне партнерство. Деталі угоди ніколи не були оприлюднені. І все це пов'язано з виробництвом безпілотників іранського походження", - відзначив Макрон.

Звертаючись до країн, які знаходяться у стані війни з Іраном, він зазначив, що "усі повинні знати, де вироблялися дрони", які Іран використовує для нападу на союзників на Близькому Сході.

Відео дня

"Ми усі знаємо, що іранські безпілотники, нажаль, були випробувані над українським небом", - додав він.

Європа має відігравати провідну роль у підтримці України

Він відзначив бажання посилити спроможності України: "Ми хочемо підтвердити в ці вирішальні години - наша відповідальність діяти на користь України. У процесі тривалого і справедливого миру Європа має відігравати провідну роль в Україні".

За його словами, Європейський Союз та його держави-члени є головними донорами допомоги України.

"Загальний обсяг цієї допомоги з 2022 року наближається до 200 млрд євро. Ми зробимо все можливе, щоб кредит у розмірі 90 млрд євро був розблокований. І ми все зробимо для цього", - наголосив Макрон.

Війна в Ірані не відвернула увагу від підтримки України

Як відзначив Макрон, візит Зеленського до Парижа на тлі війни довкола Ірану на Близькому Сході має особливе значення, бо це "дозволяє наголосити, що ніщо не відверне нашу увагу від України".

Президент Франції підкреслив, що Україна "вже понад чотири роки з надзвичайною наполегливістю та мужністю протистоїть агресії Росії".

"Наша підтримка не ослабне", - запевняє Макрон.

Війна в Ірані не допоможе Росії

Також він висловив переконання, що "нинішня динаміка вже свідчить про потрійну поразку Москви": "Стратегічну, економічну та моральну. Можливо, Росія думає, що війна в Ірані дає їй певну передишку. Але вона помиляється", - підкреслив Макрон.

Президент Франції нагадав, що на нещодавньому засіданні лідерів країн "Великої сімки", при обговоренні зростання цін на нафту, "всі погодились, що не треба переглядати нашу політику санкцій щодо Росії".

"Також дуже дивно, що Росія закликає до перемир'я у Близькому Сході. При цьому вона вже рік вперто відмовляється дотримуватися перемир'я в Україні, не зважаючи на всі зусилля президента Трампа та інших щодо цього", - додав Макрон.

Він відзначив, що Росія ніде не відстоює миру.

Участь України у відбитті атак Ірану

Як повідомляв УНІАН, українські професійні команди з протидії і збиття іранських ударних дронів типу "Шахед" відправились до Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії, аби допомогти цим країнам військовою експертизою та дронами-перехоплювачами.

Вас також можуть зацікавити новини: