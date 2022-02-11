Через військову агресію з боку Росії українська економіка зазнає серйозних збитків. Втрати іноземних інвестицій становлять $72 млрд — $10,3 млрд щорічно.
Про це йдеться у новому звіті Центру економічних і бізнес-досліджень (CEDR).
Як йдеться у звіті, військовий конфлікт з Росією обійшовся Україні в $280 млрд за період з 2014 по 2020 роки.
Постійне зниження експорту призвело до загальних втрат країни в розмірі до $162 млрд за період з 2014 по 2020 рік.
Щорічно військовий конфлікт коштує Україні до $40 млрд., що становить 19,9% її ВВП доконфліктного рівня.
Анексія Криму обходиться Україні до $8,3 млрд щорічно. Тривалий конфлікт на Донбасі обходиться українській економіці до $14,6 млрд на рік. Загальні втрати з 2014 року становлять до $102 млрд.
Сукупні втрати основних фондів для України в Криму і на Донбасі від знищення або пошкодження активів становлять $117 млрд. загальний обсяг недоотриманих податкових надходжень до бюджету України за період з 2014 по 2020 рік дорівнює $48,5 млрд.
Аналітики прогнозують, що втрати будуть збільшуватися у зв'язку з ескалацією конфлікту.
ВВП України:
- 21 жовтня 2021 року Національний банк переглянув прогноз зростання реального ВВП у 2021 році, враховуючи більш тривалий і істотніший вплив пандемії та наслідки від різкого підвищення цін на газ - з 3,8% до 3,1%, у 2022 році - з 4% до 3,8%.
- Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році до 3,5% – в порівнянні з 4% в попередньому прогнозі.
- Міністерство економіки прогнозувало, що ВВП України за підсумками року зросте на рівні 4,1%.
- У держбюджеті на 2021 рік було закладено зростання ВВП України на рівні 4,6%.
- Реальний валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі 2021 року побільшати на 2,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.
- 7 грудня 2021 року Міністерство економіки погіршило прогноз по зростанню валового внутрішнього продукту України у 2021 і 2022 роках.
- 20 січня 2022 року Національний банк переглянув прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік з 3,8% до 3,4%, зазначивши, що більш стрімке відновлення економіки обмежуватимуть дорогі енергоносії та вплив інформаційного фону навколо геополітичної напруги.
- Реальний валовий внутрішній продукт України в четвертому кварталі 2021 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, збільшився на 5,9%.