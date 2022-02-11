Тривалий конфлікт на Донбасі обходиться українській економіці до $14,6 млрд на рік.

Через військову агресію з боку Росії українська економіка зазнає серйозних збитків. Втрати іноземних інвестицій становлять $72 млрд — $10,3 млрд щорічно.

Про це йдеться у новому звіті Центру економічних і бізнес-досліджень (CEDR).

Як йдеться у звіті, військовий конфлікт з Росією обійшовся Україні в $280 млрд за період з 2014 по 2020 роки.

Постійне зниження експорту призвело до загальних втрат країни в розмірі до $162 млрд за період з 2014 по 2020 рік.

Щорічно військовий конфлікт коштує Україні до $40 млрд., що становить 19,9% її ВВП доконфліктного рівня.

Анексія Криму обходиться Україні до $8,3 млрд щорічно. Тривалий конфлікт на Донбасі обходиться українській економіці до $14,6 млрд на рік. Загальні втрати з 2014 року становлять до $102 млрд.

Сукупні втрати основних фондів для України в Криму і на Донбасі від знищення або пошкодження активів становлять $117 млрд. загальний обсяг недоотриманих податкових надходжень до бюджету України за період з 2014 по 2020 рік дорівнює $48,5 млрд.

Аналітики прогнозують, що втрати будуть збільшуватися у зв'язку з ескалацією конфлікту.

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