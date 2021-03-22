З моменту старту програми уповноважені банки вже видали 10 942 позики на загальну суму майже 27 мільярдів гривень.

Українські банки в рамках Державної програми "доступні кредити 5-7-9%" за минулий тиждень надали 573 нових кредити на загальну суму 1,496 мільярда гривень.

Читайте такожЛокдаун в Україні: в Офісі президента розповіли про розмір нової компенсації бізнесуПро це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"З моменту старту програми банки-учасники видали 10 942 кредити на загальну суму майже 27 мільярдів гривень", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що з цієї суми 13,5 мільярда гривень були видані в якості рефінансування раніше отриманих позик, 4,8 мільярда гривень підприємці отримали на капітальні інвестиції та 8,6 мільярда гривень - в якості антикризових кредитів під 0%.

Найактивнішими учасниками програми є представники сільського господарства (54%), торгівлі та виробництва (20%) та промислової переробки (15%).

За регіональною класифікацією лідерами залишаються Львівська, Харківська, а також Київська області.

Що цьому передувало

3 лютого 2020 року Уряд України оголосило старт програми " доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал у 2020 році у 50 тисяч кредитів.

17 червня Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого і мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості діючого бізнесу і знявши обмеження за напрямками використання коштів і максимальної суми кредиту.

28 грудня Кабмін вніс зміни до програми пільгового кредитування" доступні кредити 5-7-9%", що розширюють число претендентів, які зможуть отримати фінансову допомогу в рамках цієї держпрограми.

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Автор: Катерина Жирій