Такі компанії, як американська AeroVironment та турецька Baykar потрапили в заголовки газет після успіху їх обладнання на полі бою в Україні.

На тлі війни в Україні багато дрібних технологічних компаній здобули популярність в галузі, в якій раніше домінували виключно гравці, які вже давно зарекомендували себе.

Як зазначається в матеріалі Financial Times, такі компанії, як американська AeroVironment і турецька Baykar, потрапили в заголовки газет після успіху їхнього обладнання на полі бою в Україні.

Компанія Milrem спільно з німецькою Krauss-Maffei Wegmann поставила Україні 14 безпілотних наземних транспортних засобів, а Пентагон відправив кілька сотень безпілотників Switchblade компанії AeroVironment, озброєних боєголовками.

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Успіх цих компаній та їх продукції в Україні підкреслюють зміни, що відбуваються в оборонній промисловості.

За рік війни в Україні кількість нових стартапів збільшилася більш, ніж вдвічі.

"Україна безумовно змусила уряди замислитися щодо своїх промислових баз, гнучкості та стійкості їх ланцюжків поставок", - заявив науковий співробітник британського аналітичного центру "Королівський інститут об'єднаних служб" Тревор Тейлор.

Як йдеться в матеріалі, США і Великобританія протягом певного часу прагнули диверсифікувати свою базу постачальників, але їхні процеси закупівель ускладнювали роботу для невеликих груп. Процес оборонних закупівель досить жорсткий і уряди мають бути впевнені, що компанія, з якою вони уклали контракт, буде існувати в довгостроковій перспективі.

Однією з недащовніх позитивних подій стало створення у 2021 році Європейського оборонного фонду, який заохочує малі та середні компанії до участі у спільних дослідницьких проектах.

Подібні зусилля робляться у Великобританії. Енді Старт, виконавчий директор Defense Equipment & Support, агентства із закупівель Міністерства оборони, зазначив що уряд спростив для малих і середніх груп участь в торгах за контракти в державному секторі.

"Деякі невеликі американські технологічні компанії дуже активно намагаються проникнути в Україну, - сказав Байрон Каллан, керуючий директор дослідницької групи Capital Alpha Partners.

Експерти галузі зазначають, що під час попередніх конфліктів спостерігалося раптове збільшення попиту на нішеві технології, що часто призводило до неоднозначних результатів для компаній-учасниць.

Пітер Веземан, старший науковий співробітник Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу зазначив, що більші компанії прагнуть відвоювати частку ринку у своїх дрібніших конкурентів або перехопити ключові технології.

Baykar в Україні

У серпні 2022 року компанія Baykar заявила про те, що планує побудувати в Україні надзвуковий БПЛА.

30 квітня 2023 року стало відомо про те, що Україна підписала відразу три нові угоди з турецьким виробником Bayraktar.

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