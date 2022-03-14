Про повну відсутність резервних фінансових коштів вже інформують 24% опитаних Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) представників малого та середнього бізнесу.
Про це повідомляє прес-служба Асоціації.
Відзначається, що третина респондентів, а саме 32%, повідомляють, що в період фінансової стійкості їх бізнесу становитиме кілька місяців, і ще 22% розраховують на 1 місяць. На піврічний запас міцності розраховує 9% респондентів, а рік і більше зможуть протриматися тільки 5% опитаних представників МСБ.
Поки ж 42% малих підприємців не працюють взагалі, ще 31% призупинили, але хочуть відновлювати свою діяльність. У повному обсязі продовжують роботу тільки 13% представників МСБ. При цьому 13% перейшли на роботу онлайн. Тільки 4% представників МСБ зараз планують закривати свій бізнес.
Попри обмежені ресурси, власники компаній намагаються всіляко підтримувати своїх співробітників. Майже третина - 27% - продовжують виплачувати заробітну плату в повному обсязі, ще 8% виплачують додаткові кошти або зарплату вперед. До того ж 29% опитаних підприємців вжили додаткових заходів для підтримки своїх працівників, серед яких матеріальна та психологічна допомога, допомога з евакуацією та забезпеченням житлом. Часто власники бізнесу допомагають співробітникам з власних коштів.
Однак 21% повідомляють про відсутність можливості виплачувати заробітну плату, інші 19% були змушені скоротити виплати, 17% - відправити персонал в неоплачувані відпустки, а 8% – звільняти людей.
Допомогою від держави в розмірі 6500 грн в рамках "підтримки" планують скористатися 51% опитаних представників МСБ, по 19% або не планують цього робити, або знаходяться в регіоні, на який не поширюється ця виплата.
Малий бізнес також активно долучається до допомоги армії та теробороні. Переважна більшість опитаних-67% - допомагають фінансово, 26% - надають послуги, 24% – постачають продукцію, 10% – медикаменти, 9% - Засоби захисту/оборони. Ще 18% компаній підтримують своїх співробітників, які зараз захищають країну. Також підприємці долучаються до боротьби на інформаційному фронті, волонтерять, надають транспорт, підтримують переселенців та біженців.
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