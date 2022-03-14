При цьому третина респондентів повідомляють, що період фінансової стійкості їхнього бізнесу становитиме кілька місяців.

Про повну відсутність резервних фінансових коштів вже інформують 24% опитаних Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) представників малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє прес-служба Асоціації.

Відзначається, що третина респондентів, а саме 32%, повідомляють, що в період фінансової стійкості їх бізнесу становитиме кілька місяців, і ще 22% розраховують на 1 місяць. На піврічний запас міцності розраховує 9% респондентів, а рік і більше зможуть протриматися тільки 5% опитаних представників МСБ.

Поки ж 42% малих підприємців не працюють взагалі, ще 31% призупинили, але хочуть відновлювати свою діяльність. У повному обсязі продовжують роботу тільки 13% представників МСБ. При цьому 13% перейшли на роботу онлайн. Тільки 4% представників МСБ зараз планують закривати свій бізнес.

Попри обмежені ресурси, власники компаній намагаються всіляко підтримувати своїх співробітників. Майже третина - 27% - продовжують виплачувати заробітну плату в повному обсязі, ще 8% виплачують додаткові кошти або зарплату вперед. До того ж 29% опитаних підприємців вжили додаткових заходів для підтримки своїх працівників, серед яких матеріальна та психологічна допомога, допомога з евакуацією та забезпеченням житлом. Часто власники бізнесу допомагають співробітникам з власних коштів.

Однак 21% повідомляють про відсутність можливості виплачувати заробітну плату, інші 19% були змушені скоротити виплати, 17% - відправити персонал в неоплачувані відпустки, а 8% – звільняти людей.

Допомогою від держави в розмірі 6500 грн в рамках "підтримки" планують скористатися 51% опитаних представників МСБ, по 19% або не планують цього робити, або знаходяться в регіоні, на який не поширюється ця виплата.

Малий бізнес також активно долучається до допомоги армії та теробороні. Переважна більшість опитаних-67% - допомагають фінансово, 26% - надають послуги, 24% – постачають продукцію, 10% – медикаменти, 9% - Засоби захисту/оборони. Ще 18% компаній підтримують своїх співробітників, які зараз захищають країну. Також підприємці долучаються до боротьби на інформаційному фронті, волонтерять, надають транспорт, підтримують переселенців та біженців.

Війна проти України: