Це дозволить цим підприємствам стабільно працювати під час війни.

Кабінет міністрів затвердив ціну на газ для дванадцяти теплових електростанцій на рівні 7 грн за кубометр.

Про це під час свого відеозвернення повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Прийняли рішення, що 12 українських ТЕС відтепер зможуть отримувати газ від НАК "Нафтогаз" за ціною 7 грн за кубічний метр. Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, аби стабільно продовжувати роботу та поставляти українським родинам електроенергію не дивлячись на можливі перебої з постачанням вугільної продукції, що також дуже важливо", - сказав він.

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