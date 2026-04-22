Розблокування кредиту на 90 млрд євро для України вже почалося, - Зеленський

Те ж саме стосується затвердження нового 20-го пакету санкцій проти Росії.

В Євросоюзі почалося розблокування ухвалення остаточного рішення про виділення Україні кредиту на 90 млрд євро. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Зараз вже відбувається виконання нашої домовленості з Євросоюзом про розблокування пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро на два роки, а також нового санкційного пакету проти Росії за цю війну. Розблокування – це правильний сигнал у наявних обставинах. Росія повинна закінчити свою війну. І мотиви для цього в неї можуть зʼявитися тільки тоді, коли і підтримка для України, і тиск на Росію будуть достатніми", - наголосив Зеленський.

Як відзначив глава держави, Україна виконує свої зобовʼязання у відносинах з Євросоюзом, навіть у таких неоднозначних питаннях, як робота нафтопроводу "Дружба".

"Розраховуємо, що і з європейського боку буде те, що потрібно для реального захисту життя й наближення повноцінної європейської інтеграції України. Важливо, щоб європейський пакет підтримки запрацював оперативно", - підкреслив Зеленський.

Як додав президент, українська влада буде говорити з лідерами Європи і про відкриття переговорних кластерів про вступ України до Євросоюзу, бо умови щодо цього вже реалізовані.

"Також продовжуємо роботу щодо посилення санкцій проти Росії та щодо подальшого розвитку європейської енергетичної системи таким чином, щоб Росія втратила можливість маніпулювати енергопостачанням у Європу", - зазначив Зеленський.

Кредит для України на 90 млрд євро

Як повідомляв УНІАН, сьогодні комітет постійних країн-членів Євросоюзу розпочав письмову процедуру погодження рішення про остаточне затвердження кредиту на 90 млрд євро для України. Фінальне затвердження очікується 23 квітня, коли на Кіпрі відбудеться неформальний саміт лідерів держав і урядів країн-членів ЄC (засідання Європейської Ради).

Раніше в Угорщині вимагали відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", пошкодженого російським ударом у січні цього року, аби зняти блокування процесу затвердження 90 млрд євро.

В Угорщині сьогодні повідомили, що в Україні розпочалося надходження сирої нафти до трубопроводу "Дружба". Перші поставки сирої нафти після перезапуску української ділянки трубопровідної системи прибудуть до Угорщини та Словаччини не пізніше завтрашнього дня.

